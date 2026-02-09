Ni rojo ni manicura francesa: el color de uñas que arrasa en 2026 es más elegante y minimalista

Las tendencias en manicura cambian con rapidez, pero cada cierto tiempo aparece un tono capaz de imponerse con discreción y elegancia. Ese es el caso del muted burgundy, un color que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la temporada. Sofisticado, profundo y con un punto atemporal, es el color de uñas que arrasa en 2026, un tono borgoña suavizado ha conquistado tanto a las pasarelas como a los salones de belleza.

Frente a colores más estridentes o excesivamente oscuros, el muted burgundy destaca por su equilibrio, convirtiéndose en una opción versátil y favorecedora para diferentes estilos y edades. En un contexto en el que la moda y la belleza apuestan por la sobriedad refinada, este color encaja a la perfección. No es un rojo clásico ni un burdeos intenso, sino una versión apagada que aporta calidez sin endurecer las manos. Su éxito en el mundo de las uñas responde, en gran parte, a la búsqueda de tonos elegantes que funcionen tanto en el día a día como en ocasiones especiales, adaptándose a distintos tonos de piel y estaciones del año.

El color de uñas que arrasa en 2026

El muted burgundy se define como una variación del borgoña tradicional a la que se le añade una base grisácea o terrosa que suaviza su intensidad. El resultado es un color profundo pero discreto, con matices que pueden ir desde el vino envejecido hasta el rojo ciruela apagado.

Esta característica lo diferencia de los burdeos clásicos, que suelen ser más saturados y contrastados. En manicura, este tono aporta una sensación de sofisticación inmediata. No llama la atención de forma agresiva, pero sí transmite cuidado y estilo. Por eso se ha convertido en uno de los colores más solicitados en los salones, especialmente entre quienes buscan una alternativa elegante al rojo o al marrón oscuro.

Por qué se ha convertido en tendencia en uñas

El color de uñas que arrasa en 2026 ha evolucionado hacia tonos más naturales, inspirados en la tierra, el vino, las especias y los pigmentos orgánicos. Este color encaja plenamente en esa corriente, aportando profundidad sin resultar excesivo, como se puede ver en la publicación de Instagram de All About Nails by Kate.

Además, es un tono que funciona bien en distintas longitudes y formas de uña. En diseños cortos transmite pulcritud y modernidad, mientras que en uñas medias o almendradas refuerza su lado más sofisticado. También se adapta a distintos acabados, desde esmaltes cremosos hasta versiones satinadas o ligeramente brillantes.

Cómo llevar el muted burgundy según el estilo

Una de las grandes ventajas de este color es su versatilidad. Para un estilo minimalista, una manicura lisa en muted burgundy es suficiente para elevar cualquier conjunto. En entornos profesionales resulta especialmente adecuado, ya que aporta carácter sin resultar llamativo.

Quienes prefieren un diseño más elaborado pueden combinar este tono con detalles sutiles. Líneas finas en dorado, pequeños puntos en tonos nude o una uña acento con acabado mate son opciones que respetan la elegancia del color. Incluso la manicura francesa invertida en muted burgundy se ha convertido en una alternativa moderna y sofisticada.

Un color favorecedor a cualquier edad

El muted burgundy destaca también por su capacidad para favorecer a mujeres de diferentes edades. Al no ser excesivamente oscuro ni brillante, suaviza la apariencia de las manos y aporta un efecto elegante y rejuvenecedor. En pieles claras aporta contraste sin endurecer, mientras que en pieles medias y oscuras se integra de forma natural, resaltando el tono de la piel.

Este equilibrio cromático explica por qué se ha convertido en uno de los colores más recomendados por profesionales de la belleza para quienes buscan una manicura atemporal, alejada de modas pasajeras demasiado marcadas.

El color de uñas que arrasa en 2026: moda y color

Las tendencias en uñas no surgen de forma aislada, sino que dialogan constantemente con la moda y el diseño. Instituciones como el Pantone Color Institute llevan años señalando una inclinación hacia tonos profundos y apagados que transmiten calma, estabilidad y sofisticación, una línea en la que encaja perfectamente el muted burgundy.

Liliana Sánchez, estilista, explica cómo los colores inspirados en la tradición y reinterpretados desde una mirada contemporánea ganan peso en accesorios y belleza, reforzando la presencia de tonalidades como el muted burgundy en manicura.

Acabados que realzan el tono

El acabado elegido puede transformar por completo el efecto del muted burgundy. En versión mate, el color adquiere un aire moderno y ligeramente vanguardista, ideal para un estilo más urbano. En acabado brillante, resalta su profundidad y lo convierte en una opción perfecta para eventos o citas especiales.

También es frecuente verlo en esmaltes semi-translúcidos o con efecto gel, que aportan dimensión sin restarle sobriedad. Estas variantes permiten adaptar el color a distintas preferencias personales sin perder su esencia.