Ni Nike ni Adidas: las deportivas que llevan las pijas del Barrio de Salamanca son de New Balance

Si estás buscando unas zapatillas que eleven tu look, tenemos las deportivas que llevan las pijas del Barrio de Salamanca. Sí, has adivinado porque son las New Balance, y las tienes en cuatro colores diferentes. Debes escoger aquellas que te gustan y te vayan mejor. Y puedes complementar con cantidad de accesorios que ya tienes en casa.

En la misma web donde comprar estas deportivas, también tienes ropa, como sudaderas, pantalones, leggins, camisetas y muchos otros para practicar ejercicio. Además hay más modelos de zapatillas New Balance a cuál más casual para cantidad de ocasiones. tanto cuando quieres ir más casual como si las quieres combinar perfectamente con trajes chaqueta.

Las deportivas que llevan las pijas del Barrio de Salamanca

Es el modelo 327 de las zapatillas de New Balance. En la misma web, dan a conocer que a medida que el running ganó gran popularidad como pasatiempo en la década de 1970, el punto de referencia para el calzado de running comenzó a centrarse en la respuesta. Aunque los diseños de la época eran sencillos para los estándares actuales, esta década destaca como el momento en que las zapatillas de running cobraron mayor relevancia.

Es por ello que la New Balance 327 aporta un nuevo enfoque a la década de 1970 como una época de innovación al remodelar audazmente elementos de diseño clásicos con una perspectiva completamente moderna. Con un nuevo diseño más angular de la más que probada silueta de cuña, su insignia «N» asimétrica de gran tamaño y una suela con tacos envolvente inspirada en los caminos, la New Balance 327 es una digna heredera del running.

Características

Marca «N» de gran tamaño.

Diseño clásico inspirado en las zapatillas de la década de los 70

Cierre con cordón regulable para un ajuste personalizado

263 gramos (9.3 oz)

Composición de las deportivas que llevan las pijas

Empeine de ante/malla

Comentarios positivos

«Cómodas y con un diseño que se adapta a pies anchos. Recibí muchos elogios»

«Talla fiel, muy cómodo y amortigua los talones. El diseño es elegante y muy informal».

«¡Son más cómodos y elegantes que he tenido! ¡No me los quiero quitar, ni siquiera después de un largo día! ¡Voy a pedir más en otros colores!»

«Este será mi zapato favorito para caminar cuando salga. Lo compré en negro con la parte trasera neutra. Me gusta esta opción en lugar de usar una bota u otro zapato con mi atuendo»

«Súper cómodas. Compré dos pares: uno para mi hija, que es enfermera y está de pie casi todo el día, y otro para mí, que también paso mucho tiempo de pie. Y no podríamos pedir unas zapatillas mejores».

Variedad de colores

Se compran en cuatro colores diferentes, elige el tuyo:

En beige con la letra N en este color

En color gris para combinar perfectamente

Gris con la N en color azul marino

Marrón claro con la N en un tono más oscuro

Completa el look

Sudadera Sportswear’s Greatest Hits Quarter Zip

Una silueta clásica inspirada en el deporte tradicional que se reinterpreta con tejidos modernos y un corte holgado.

Características

Cierre de cremallera de un cuarto

Manga larga

Logotipo y gráfica bordados

De importación

Composición

Suave material de rizo

100 % algodón

Athletics Linear Logo T-Shirt

Esta camiseta presenta detalles de diseño prémium para actualizar sin esfuerzo tus conjuntos de diario.

Manga corta

Estampado gráfico para imprimir carácter

De importación

Composición

Composición de algodón para una sensación suave y cómoda

100 % algodón

Nylon Cargo Pant

Este pantalón toma la clásica silueta cargo y la hace más sofisticada con bolsillos con ondas, tablas y ajuste en la cintura.

Características

La tecnología de secado rápido NB DRY aleja la humedad del cuerpo para que entrenes con total comodidad

Bolsillos cargo de gran tamaño con ondas y solapa

Cinturilla y puños elásticos para un ajuste personalizado

Rodilleras con tablas articuladas

Bolsillos laterales oblicuos

Etiqueta de bandera NB

De importación

Composición

Material de tejido ligero

Nailon 100 % reciclado

El precio de las deportivas que llevan las pijas

Tienen un precio de 120 euros en tallas de la 35 a la 41,5. Para tu facilidad: paga en 3 plazos de 40,00 € sin intereses (0% TAE). Klarna

Envío gratuito para pedidos superiores a 100 euros.

Más deportivas que comprar en New Balance

327 zapatillas en distinto color y diseño

