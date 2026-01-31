Ni moreno ni color caoba: el nuevo color de pelo de Candela Peña que rejuvenece al instante

El nuevo color de pelo de Candela Peña que rejuvenece al instante, por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos. Es momento de apostar claramente por un cambio que puede ser lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que pueden ser esenciales.

Estaremos muy pendientes de este tipo de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Necesitamos un cambio de tendencia en el color de pelo, a medida que sumamos años y lo hacemos para quitarnos unos años, rejuvenece al instante y puede acabar siendo lo que nos dará algunos elementos esenciales. Es el momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta, de una manera será lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Si estás pensando en hacerte un cambio de look, este nuevo color puede ser lo que necesitas.

Ni color caoba ni moreno

El moreno es un tipo de pelo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la llegada de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta.

Es hora de apostar claramente por este tipo de elementos que van de la mano y que pueden convertirse en el mejor aliado de este tipo de detalles que acabarán marcando la diferencia. Una novedad que puede ser la que nos dará un look muy diferente.

El caoba es un tono que puede acabar convirtiéndose en una de las opciones más recomendables que serán las que nos darán un giro radical en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que será lo que nos acompañará en estos días que queremos una nueva imagen.

Será la hora de apostar claramente por un claro elemento que rejuvenece y que puede convertirse en la antesala de algo más. De una novedad destacada que será la que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

El nuevo color de pelo de Candela Peña que rejuvenece

Tal y como nos explican desde el blog de los expertos de Primor: «El pelo es sin duda una de las nuestras señas de identidad. No tiene por qué ser un tono en concreto, simplemente es una parte que dice mucho de nosotros, tanto si lo llevamos con el tono natural, si cambiamos de color a menudo o si nos gusta llevar siempre el mismo tipo de mechas. Si hay un color que este año (y siempre) es tendencia, y tienes suerte si lo tienes así de forma natural, ese es el pelo castaño chocolate. Este otoño uno de los colores tendencia en peluquería es el pelo castaño chocolate, un tono que puedes tener de forma natural o conseguirlo tanto en casa como en tu salón de belleza de confianza. Los tonos chocolate son tendencia, eso sí, con un importante punto de brillo para darle movimiento y luz al cabello. Un color que va además a la perfección para los días otoñales por su tono oscuro, pero sin llegar a ser un marrón oscuro o un negro. Si te gusta este tono, sigue leyendo porque esto te interesa».

Siguiendo con la misma explicación: «Así es, el tono castaño chocolate es una de las tendencias de este otoño-invierno. Olvídate de los rubios y saluda a este nuevo tono lleno de energía y con matices brillantes que además favorecen especialmente a las pieles bronceadas. Un tono que, aunque muchas mujeres tienen de forma natural, les hace falta darle un extra de brillo o unos pequeños reflejos para conseguir esa luminosidad y ese color tan característico del chocolate. Si quieres seguir esta nueva tendencia, una de las opciones es acudir a tu salón de belleza de confianza para que te den un baño de color o te tiñan el cabello de un tono chocolate. Sin embargo, si eres de las que prefiere hacerlo por sí misma, no hay problema, hay muchos tintes con los que puedes conseguir un tono luminoso y saludable tu misma y sin ayuda. Sea como sea, en esta tendencia es muy importante cuidar la hidratación del cabello ya que la luminosidad y el brillo son esenciales en estos tonos más oscuros».

Puedes aportar por un tono que te quitará años de forma casi inmediata con la ayuda de algunos elementos que pueden ser claves en estas jornadas de cambios de look en las que el castaño oscuro será tendencia.