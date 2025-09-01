Ni lápiz ni eyeliner: el sencillo truco de una maquilladora para realzar tu mirada a partir de los 40

El maquillaje ha sido una herramienta esencial en la rutina de belleza de mujeres de todas las edades. Con el paso de los años, el maquillaje se convierte en un aliado para resaltar los puntos fuertes del rostro, y es particularmente beneficioso a partir de los 40 años. Hay un sencillo truco de una maquilladora para realzar tu mirada porque, a medida que la piel cambia con la edad, surgen nuevos retos como la pérdida de firmeza, la aparición de líneas finas y la reducción de luminosidad. Sin embargo, el maquillaje adecuado puede realzar la mirada, dándole frescura y vitalidad al rostro. Hoy en día, el maquillaje no solo es una tendencia, sino una herramienta poderosa para resaltar nuestra belleza natural a cualquier edad.

El make up es una de las tendencias más destacadas para mujeres mayores de 40, ya que permite ajustar los productos y técnicas para resaltar la belleza madura y aportar un toque juvenil. Según la maquilladora Barbi Martos Beauty, el maquillaje tiene la capacidad de realzar la mirada, suavizar las líneas de expresión y devolver luminosidad a la piel. Entre los trucos más populares, los polvos de sol en tonos cálidos, como el tono sierra, ayudan a aportar un brillo natural y a definir los contornos del rostro. Usar un lápiz marrón para las cejas y los ojos, en lugar de un negro intenso, es una excelente opción para un look más suave y natural. Además, una buena máscara de pestañas y una barra de labios de tonos neutros ayudan a mantener una apariencia fresca y elegante.

El sencillo truco de una maquilladora para realzar tu mirada

En cuanto a productos específicos, los serums hidratantes y las bases ligeras con propiedades anti age son fundamentales para que la piel se vea más joven y luminosa. Para una mirada radiante, aplicar iluminador en la parte superior de las mejillas y en el arco de la ceja también es muy efectivo.

Usa polvos de sol en tono sierra

Estos polvos son esenciales para crear una apariencia más fresca y natural, y los tonos cálidos como el tono sierra son ideales para las mujeres mayores de 40 años.

Este tipo de polvo no solo aporta un toque de color, sino que también ayuda a contornear el rostro, realzando los pómulos y definiendo el contorno de la mandíbula. Aplícalo en las zonas que naturalmente se broncean, como las mejillas y la parte superior de la frente.

Máscara de pestañas

Una máscara bien aplicada puede transformar tu mirada al instante. A los 40 años, es importante elegir una máscara que aporte volumen y definición sin apelmazar las pestañas. Busca una fórmula que también tenga propiedades de cuidado, como hidratación, para evitar que las pestañas se caigan o se debiliten.

Opta por un lápiz marrón en lugar de negro

El lápiz negro puede resultar muy dramático para los ojos a medida que envejecemos. Uno marrón es una excelente alternativa, ya que ofrece un acabado más suave y natural, pero sigue destacando los ojos.

Puedes aplicarlo en la línea superior de las pestañas para intensificar la mirada sin sobrecargarla. Además, el marrón funciona bien para las mujeres con ojos claros y oscuros, adaptándose a cualquier tono de piel.

Barra de labios en tonos neutros y naturales

En el sencillo truco de una maquilladora, los tonos de barra de labios que funcionan mejor para mujeres mayores de 40 son aquellos en tonos neutros, rosados o melocotones, que aportan un acabado suave y elegante.

Evita los tonos demasiado oscuros o brillantes, que pueden hacer que tus labios se vean más finos. Opta por productos con un toque de hidratación, para que tus labios se vean más plump y saludables.

Iluminador para dar brillo

El iluminador es una herramienta maravillosa para devolver luminosidad al rostro. A medida que envejecemos, la piel pierde algo de su resplandor natural, por lo que un toque de iluminador en el arco de las cejas, en la parte superior de los pómulos y en el centro del labio superior puede hacer una gran diferencia. Asegúrate de usar iluminadores sutiles para evitar el exceso de brillo.

Sombras suaves para los ojos: truco de una maquilladora

En lugar de usar sombras oscuras o de acabado mate, opta por sombras satinadas tonos suaves como el dorado, el beige o el rosa suave. Este tipo de sombras aportan luminosidad a los ojos sin acentuar las líneas finas que suelen aparecer con la edad.

Base ligera e hidratante

Es fundamental utilizar una base de maquillaje ligera e hidratante para no acentuar las líneas de expresión. Las bases con protección solar también son una excelente opción para proteger la piel del daño solar.

Consejos para maquillarse después de los 40