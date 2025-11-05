El motivo por el que la Reina Letizia siempre lleva las uñas cortas y sin pintar

La Reina Letizia siempre lleva las uñas cortas y sin pintar, hay un motivo de peso para que así sea y no es casualidad. España tiene la suerte de contar con una reina que antes de sentarse en el trono, fue una profesional independiente que alcanzó un puesto relevante por méritos propios. Letizia Ortiz llegaría a lo más alto de su carrera antes de ser princesa, consiguiendo ser la cara visible de los telediarios en España.

Una historia que es ya uno de los cuentos de hadas modernos, la periodista y el príncipe que la convertiría en reina, o la profesional que llegó a palacio para reinventar la monarquía en nuestro país. La historia será la encargada de juzgar el trabajo de la Reina Letizia, de momento, sólo podemos ver un esfuerzo diario que no para de repetir y que la convierte en una mujer muy preparada. Cada acto se mide con especial atención y se prepara de tal manera que nada lo deja al azar. Hemos visto la profesionalización de una institución que se acerca a un pueblo del que procede una reina que siempre lleva las uñas cortas y sin pintar.

La Reina Letizia lleva estas uñas

La realidad es que no siempre lleva las uñas pintadas la Reina Letizia. En más de una ocasión la hemos visto con las uñas cortas, limpias e impecables, pero sin ningún color que combine con la ropa o con las tendencias actuales de una manicura que no pasa por alto.

El cuidado de todas las partes del cuerpo de la reina es más que evidente. Desde una alimentación que cuida al máximo, hasta un ejercicio físico que como vemos se nutre en cada vez más y más en una serie de elementos que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante.

Un cambio que puede ser más que evidente en estos días en los que, hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente. Una situación del todo inesperada que puede ser la que nos marcará de cerca y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Estas uñas sin color y cortas son por un motivo en concreto con el que quizás nos vamos a sentir más y más en conexión con esta reina que puede darnos más de una sorpresa inesperada.

Este es el motivo por el que están cortas y sin pintar

La tendencia que pone de moda la Reina Letizia es la llamada Clean Nails, una forma de mostrar las uñas limpias y cuidadas que añade elegancia y estilo a cualquier look. Es una forma de dejar atrás las uñas pintadas y apostar por el color natural en esta manicura sencilla.

Los expertos de The Manicurist explican en su blog que: «Como la mayoría de las tendencias en estos días, la estética de chica limpia encontró su protagonismo en las redes sociales. Si te sientes un poco perdida, no te preocupes, te tenemos cubierto: la «Clean Girl Aesthetic» tiene que ver con un look sin esfuerzo y bien arreglado con una tez fresca, maquillaje que apenas se ve bien, cabello elegante y, por supuesto, uñas naturales perfectamente pulidas. Este ambiente encaja perfectamente con la tendencia del «lujo tranquilo», donde la calidad tiene prioridad sobre cualquier cosa que sea ostemotoso. Eso significa que no hay colores fuertes ni arte de uñas exagerado, en cambio, se trata de acabados brillantes, tonos translúcidos y uñas inmaculadas que se sienten pulidas, refinadas y naturales. Este elegante estilo de manicura funciona tanto en uñas cortas como largas, lo que lo convierte en un look de acceso para cualquier temporada o atuendo. Es fácil de lograr, pero todo comienza con la preparación correcta».

Siguiendo con la misma explicación nos explican los pasos que debemos seguir para conseguir esta tendencia real:

Empieza por limar tus uñas usando una lima de uñas natural para crear una forma equilibrada (ovalada, redonda, cuadrada… ¿no estás seguro? Echa un vistazo a nuestra guía para encontrar la forma de uñas adecuada para tus manos).

Suaviza tus cutículas con un poco de Emoliente Eficaz, luego empújalas suavemente hacia atrás usando un palo de madera o un empujador de cutículas.

Pule la superficie de sus uñas con una esponja amortiguadora para una lona suave.

Termine limpiando y eliminando cualquier grasa

De esta manera y con un pintauñas de color rosa o un nude que se adapte a lo que queremos mostrar, conseguiremos esa manicura digna de la Reina Letizia. Le daremos a nuestras manos el acabado que necesitamos en un abrir y cerrar de ojos. Esta carta de presentación dice mucho de nosotras, por lo que, podemos empezar a cuidarnos un poco más para lograr aquello que realmente necesitamos.