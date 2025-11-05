Raquel Bollo anuncia su boda con Mariano Jorge Gutiérrez: "Fue un ‘sí’ que no tuve que pensar"

Raquel Bollo se casa con Mariano Jorge Gutiérrez. Así lo ha anunciado ella misma a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido una fotografía en la que ha presumido de anillo de compromiso y de futuro marido. «En mi 50º cumpleaños me pidió matrimonio», comenzaba a escribir. «Aún me cuesta creerlo. Después de 8 años juntos, de momentos preciosos, de otros no tan fáciles, de aprender, de crecer y de amar sin condiciones… llegó este instante tan esperado», expresaba.

La colaboradora de televisión continuaba asegurando que fue un «sí» que no tuvo que pensar, porque ella tiene claro que «cuando la vida te pone frente al amor verdadero, el alma lo sabe y no duda». «Siempre soñé con casarme, con tener mi familia. Y hoy puedo decir que mi familia la tengo desde hace tiempo, que solo faltaba este paso, este símbolo, este abrazo lleno de historia y de amor», añadía.

Raquel define su romance como «un camino intenso, profundo y lleno de historia de vida» y es por ello por lo que no ha dudado en compartir enseguida este nuevo y feliz capítulo «con todos los que han estado acompañándola en cada etapa, en cada cambio, en cada parte de su vida, en lo bueno y en lo malo». «Hoy solo puedo decir que no puedo ser más feliz. Porque el amor, cuando es verdadero… siempre encuentra su momento. Y el nuestro, llegó. Y en medio de la vida él me volvió a elegir. Te amo, vida», concluía.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de enhorabuena, tanto por parte de los internautas como de algún que otro rostro conocido, como Marisa Martín Blázquez, Adara Molinero, Frank Blanco, Alba Silva, Rosa Benito, Makoke, Marisa Jara o Verónica Dulanto, entre otros muchos. «Te mereces lo mejor», «Qué bonito, enhorabuena», «Pero qué buena noticia, amiga. Cómo me alegro», «Felicidades a los dos, sois una pareja preciosa», «Has pasado mucho en la vida, te mereces ser feliz», «Disfrutar mucho de esta nueva etapa», «La vida hay que celebrarla siempre», escribían algunos.

Por ahora, se desconoce la fecha en la que la pareja tiene pensado darse el «sí, quiero», así como tampoco ha trascendido el lugar que escogerán para la especial ceremonia. No obstante, cuesta creer que sean detalles que compartan si tenemos en cuenta la discreción con la que siempre han tratado su relación de cara a los medios. De hecho, son muy pocos los datos que se conocen sobre la identidad de Marino Jorge Gutiérrez, la pareja de Bollo. Varios medios han señalado que se trata de un empresario sevillano que se dedica a la construcción y al mundo inmobiliario. Conoció a Raquel hace ocho años, pero, a pesar de la fama de ella, él siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano.