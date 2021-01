De la dieta al entrenamiento: la puesta a punto de los VIPS después de la Navidad

Si hubiera que describir la época navideña con una palabra está podría ser la de ‘ilusión’, pero hay otra que también encajaría a la perfección, ‘empacho’. En apenas tres semanas tienen lugar tres de las fechas más populares del año, la Navidad, el Año Nuevo y el Día de Reyes y, si algo tienen en común, además de ser sinónimo de reuniones y felicidad (algo menos en este 2020 para olvidar) es que se come hasta más no poder. No solo en estos días y sus vísperas, también durante el resto de días en los que es normal quedar con amigos y familiares y, de paso, picotear y beber algo.

En la mayoría de los casos tanto exceso termina por pasar factura y con la llegada de enero las básculas muestran una realidad que muchos no quieren ver: han aumentado de peso. Obviamente esto no es un drama ni mucho menos, pues la vida son dos días y está para felicitarla y, por supuesto, todos los que deseen volver a su peso habitual pueden ponerse manos a la obra.

Una correcta alimentación y el ejercicio son los mejores aliados y, si se cuenta con un entrenador personal y un nutricionista pues mejor que mejor, aunque no siempre resulta fácil elegir la opción que mejor le va a cada persona.

Por suerte, cada vez son más los rostros conocidos que aprovechan sus cuentas en las redes sociales para mostrar qué rutinas y planes de alimentación siguen ellos, convirtiéndose en muchas ocasiones en ejemplos a seguir o fuentes de inspiración. Pero no solo eso, gracias a su esfuerzo son también una gran fuerte de motivación.

Además de tener una de las voces más bellas del panorama español India Martínez tiene también un cuerpo de infarto que despierta muchos piropos entre sus fans, que están encantados no solo con su ídolo, sino también con que comparta algunas de sus rutinas deportivas. La andaluza es el mejor ejemplo de que el entrenamiento de fuerza es una gran opción para las mujeres, desmitificando eso de que hacer pesas forma músculos de hombre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial)



Tampoco ha dejado de hacer ejercicio en estos días Cristina Pedroche, que ya demostró el pasado 31 de diciembre que está en una forma física estupenda. Además de salir a correr, la presentadora es fiel seguidora del yoga, deporte que practica en casa y que le sirve para dedicarse tiempo a ella misma, algo muy necesario. Si bien cuida su dieta, de hecho casi siempre merienda huevos cocidos y nueces, también se da sus caprichos y es normal verla disfrutar de las recetas de su marido, el chef Dabiz Muñoz, incluido su exótico roscón de reyes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)



Paz Padilla y su hija Anna han sido dos de las protagonistas de los últimos días por las grandes fiestas que han protagonizado en estos días de celebración, especialmente en el día de Reyes. Como todos, ellas también han comido un poquito más de la cuenta, pero sin dejar de lado sus rutinas de deporte. Así ha quedado demostrado en una de las últimas stories de la presentadora, que ha mostrado el entrenamiento de su hija ¡en el baño! Si se tienen ganas no hay ni excusas ni malos lugares para dedicarse unos minutos y cultivar el cuerpo.

Hay muchas opciones, sí, pero siempre hay que intentar no enredarse en la culpa por haber comido de más o no haber hecho ejercicio.