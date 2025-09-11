Begoña Gómez ha abandonado unas horas el Palacio de la Moncloa para asistir a la premiere de El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar. La mujer del Presidente del Gobierno, que ha evitado pasar por el photocall, -aunque no ha podido esquivar los abucheos a su llegada-, ha optado por un look femme fatale (mujer fatal) que no ha pasado desapercibido -como la mayoría de sus estilismos-.

El rompedor look de la mujer de Sánchez

Cada vez que Begoña Gómez acude de más uno a un evento oficial -o extraoficial- su estilo suele copar numerosos titulares -ya que en muchas ocasiones se salta el protocolo o el dress code marcado-. En esta ocasión, al más puro estilo Olivia Newton-John, la mujer del Presidente del Gobierno ha reaparecido en el estreno de la película protagonizada por Julio Peña. Los Cines Callao de Madrid fueron testigos de su reaparición pública aunque, a diferencia de otros eventos en los que sí ha posado ante los fotógrafos, en esta ocasión ha optado por no pasar por el photocall -aunque inevitablemente las cámaras hayan podido captar su llegada y su look-.

El look ‘femme fatale’ de Begoña Gómez. (FOTOS: GTRES)

En esta ocasión, Begoña Gómez ha optado por un estilismo de femme fatale -que nada tiene que ver con la trama de la película a la que ha ido a apoyar, ya que es una producción inspirada en la vida de Miguel de Cervantes-.

La mujer del Presidente del Gobierno lució pocos complementos para la ocasión. (FOTO: GTRES)

A su llegada al corazón de la Gran Vía, las cámaras de GTRES han podido captar a la perfección su look que constaba de un mono midi sin mangas de cuero, con corte recto en el que marca la silueta -un estilismo muy rompedor y cuanto menos indiscreto- que ha combinado con unas sandalias de tacón del mismo color que la prenda principal y unas discretas pulseras en la muñeca izquierda. La mujer de Sánchez, fiel a su estilo, no ha arriesgado en cuanto al peinado, ya que ha lucido su cabello suelto y liso.

El informal look de Pedro Sánchez

Otro de los looks que no ha pasado desapercibido es el del líder del Ejecutivo. Mientras que muchos de los invitados han lucido un traje de chaqueta -ya que se trató de un evento de tarde noche-, el Presidente del Gobierno apostó por la comodidad. En esta ocasión, la novedad no ha sido su ya habitual contouring, sino la combinación de prendas que ha llevado.

Pedro Sánchez intentó esquivar las cámaras sin éxito en su salida secreta con Begoña Gómez. (FOTO: GTRES)

Sánchez -que ha hecho un guiño al partido del principal líder de la oposición vestido de azul- ha lucido un look informal con vaqueros, camisa azul oscura y una blazer en un tono azul pastel que ha complementado con unos zapatos negros.