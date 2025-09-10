Este miércoles, Pedro Sánchez y Begoña Gómez asistieron al estreno de El cautivo, la esperada película de Alejandro Amenábar, en los Cines Callao de Madrid. Sin embargo, lejos del glamour y del habitual despliegue mediático que acompaña a este tipo de eventos, la pareja presidencial eligió una entrada discreta por la puerta lateral, evitando el photocall y la exposición directa frente a los periodistas. Una elección que, lejos de ser casual, refleja la necesidad de mantener control y distancia en un momento especialmente delicado para Begoña Gómez, citada por cuarta vez ante el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Mientras rostros conocidos como Belén Rueda, Ana Fernández o Julio Peña Fernández se dejaban fotografiar y saludaban al público, Sánchez y Gómez prefirieron transitar con calma y prudencia por el recinto, priorizando la discreción sobre la visibilidad. La pareja ha aprendido a moverse con cálculo: presencia suficiente para cumplir con sus compromisos sociales y culturales, pero sin dar pie a preguntas incómodas ni titulares que puedan amplificar la tensión judicial que atraviesan. Su entrada lateral recuerda en muchos sentidos a la forma en que Begoña compareció recientemente ante el juez, pasando prácticamente inadvertida y dejando que su abogado se encargara de las palabras públicas.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La metáfora de El cautivo no pasa desapercibida: la película narra cómo un joven Miguel de Cervantes sobrevive a su cautiverio en Argel gracias a su ingenio y paciencia, forjando relaciones estratégicas y manejando riesgos de manera cuidadosa. De forma casi irónica, la pareja parece reflejar esa misma filosofía: moviéndose con inteligencia entre compromisos públicos y un escenario mediático y judicial complejo, buscando protegerse sin renunciar a la visibilidad. Cada gesto, cada entrada y salida está calibrada, como si cada movimiento formara parte de un guion estratégico.

El estreno también sirve para poner de relieve la doble faceta de Begoña Gómez: por un lado, una figura pública vinculada a la Moncloa y a proyectos sociales; por otro, una persona que debe enfrentarse a acusaciones judiciales que podrían marcar su vida personal y profesional. Su discreción calculada, su acompañamiento por el presidente y la ausencia de interacción directa con la prensa muestran una estrategia clara: gestionar la visibilidad, minimizar riesgos y mantener la imagen de unidad familiar y estabilidad en medio de la tormenta.

Begoña Gómez ante la justicia: la encrucijada de Pedro Sánchez entre familia y política

El caso de Begoña Gómez representa, sin duda, una de las pruebas más complejas y delicadas a las que se enfrenta Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Este miércoles, Gómez ha comparecido por cuarta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, en una declaración breve y controlada, respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado sobre la labor de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien a su vez se ha acogido a su derecho a no declarar. La investigación judicial, que atribuye a Gómez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación, se centra especialmente en su papel al frente de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense y en el uso de recursos de Presidencia para tareas vinculadas a su trabajo académico.

Begoña Gómez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La defensa insiste en que Álvarez actuó de forma puntual y por amistad, y que Gómez nunca delegó en ella su labor profesional. Sin embargo, la insistencia del magistrado, junto con las polémicas decisiones de pedir correos desde 2018 y ampliar imputaciones a ministros, sitúa a Sánchez en una encrucijada política: equilibrar la defensa de su esposa con la gestión de la percepción pública y mediática de su gobierno, en un contexto en el que cada comparecencia de Gómez se transforma en un foco de atención y especulación sobre la transparencia y los límites entre lo público y lo privado.