Lefties lo vuelve hacer: 18 euros por el pantalón que no te vas a quitar en todo el verano

Hay prendas que se repitan porque son un must y las tiendas lo saben. Es el caso del pantalón que no te vas a quitar y es de Lefties. Lo tienes por menos de 18 euros así de fácil.

Es ideado para ti durante el verano y lo tienes en dos colores: estampado print animal y también en color negro.

El pantalón que no te vas a quitar

Es de lino y algodón en un estampado de print animal de cebra que es de sobras de moda y muy vistoso. Entre sus características: pantalón de vestir con pernera ancha.

Cuenta con dos bolsillos laterales en la cintura y dos falsos bolsillos en la parte trasera. Presenta el cierre delantero de gancho interior y cremallera.

Lo tienes en materiales de calidad y que duran en el tiempo porque está confeccionada en un tejido de 50% lino y 50% algodón.

Cómo podemos cuidar y mantener esta prenda

Para que dure más en el tiempo, debes tener esta prenda siempre en perfecto mantenimiento. Para esto hay que controlar siempre lo que pone la etiqueta y seguir sus pasos. Además si tienes alguna duda, puedes preguntar a Lefties o bien a profesionales de la ropa que saben cómo debe cuidarse.

Lavar a mano max 30ºc

No usar lejía / blanqueador

Planchar maximo 110 º c

No limpieza en seco

No usar secadora

En dos colores y tonos diferentes

Este pantalon está en dos diseños distintos: por un lado, el estampado de print animal que se adapta a todos y que tiene el estampado de cebra. Verás que lo llevas con todo como con zapatos, deportivas blancas y hasta con camisetas negras.

Chaqueta de estampado de cebra del mismo diseño. Americana de lino y algodón que tiene un precio de 27,99 euros.

Top de lino y algodón con el mismo estampado y precio de 9,99 euros.

Camisa fluida en color blanco si mangas que también tienes en otros colores y de precio 8,99 euros.

Sandalias planas en color negro con hebillas y precio de 25,99 euros.

Blazer clásica en diversos colores y precio de 19,99 euros.

Bombe en tejido rustico de precio 25,99 euros en color kaki claro y blanco.

También se elabora en color negro. Entonces no tiene nada de estampado y te lo quedas porque es jun color tono que va bien con todo. En este caso, no es tan vistoso ni atrevido pero te lo pones a diario o bien de fiesta o cena.

Combina con:

Top de lino y algodón en color negro del mismo tejido que el anterior y mismo precio.

Blusa rustica de rayas de diversos colores pero nos quedamos con el blanco para dar más color a este pantalon negro. El precio es de 12,99 euros.

Sandalia zueco de piel ideal para el verano y precio de 25, 99 euros en la web y tienda física de Lefties.

Camisa fluida sin magas en estampado y precio de 8,99 euros.

El pantalón que no te vas a quitar a buen precio

Como nos tiene acostumbrados Lefties tienes este pantalón a un precio de risa. Es decir, menos de 18 euros. Su precio es de 17,99 euros tanto si eliges el estampado de cebra como si decides coger el total black.

Es un precio realmente asequible y las tallas siempre dependen de cada color. En estampado print animal tienes el pantalón en tallas que van de la 34 a la 42. Y en color negro, de momento también pero no tardes porque es posible que tales tallas pronto no estén disponibles, así que no te duermas.

Como Lefties es una tienda low cost, las prendas suelen durar poco, viene y van y luego es complicado que las vuelvas a ver, por esto cuando tienes la oportunidad no debes dejar escapar el pantalón que más te gusta.

Moda print animal

El estampado print animal nos encanta porque no pasa de moda. Sus características está clara: son estampados inspirados en la piel o el pelaje de animales como leopardos, serpientes, cebras o tigres.

Así los colores son marrones, blancos, negros, grises y diversas tonalidades de beige. Pero también se pueden replicar en otros colores que no tengan que ver con los animales.

Siempre llaman la atención y son una buena parte del vestuario de las mujeres más atrevidas y de aquellas que prefieren verse y no pasar desapercibidas. E ir siempre a la moda.

Normalmente se combinan con prendas en color más neutro y no estampado, como gris, negro, blanco, beige. Aporta ese aire más salvaje que a todos nos gustan y que además ofrecen elegancia en todas las ocasiones en las que te lo puedes poner.

Hay pantalones, vestidos, complementos, bolsos, zapatos y siempre más en estilo print animal. No te lo pierdas.