Acaban de llegar a Zara y ya han causado furor: 5 vestidos largos para ponerse con botas este otoño

Ya debemos reponer nuestro armario. si todavía no has hecho el cambio de ropa, tardas pues en nada vendrá más viento, algo de frío y hasta lluvia y vas a necesitar tener variedad para esta temporada. Como estos vestidos largos para ponerse con botas y que son ideales para este otoño. Permiten ir arreglada o bien más casual a todos lados. Aunque es una moda efímera, sabes que llevar botas con tus mejores galas y vestidos, sean cortos o largos, te eleva y te permite ofrecer un look más sexy.

Entre estos vestidos largos los hay de todo tipo, sean en estampado, de color, para combinar también con zapatos de tacón, con zapatillas de deporte y más. los compras en Zara, tanto si quieres hacerlo desde la página web como si vas a la tienda física que tengas más cercana. La idea es poder tener variedad y de paso ser más elegante. Te damos a conocer diversos de ellos con los que ir a todos lados. Causarás mucha sensación pues los tienes para ir de fiesta y hasta para poder pasear o ir de cena con amigas. La idea es que los combines con cantidad de accesorios.

5 vestidos largos para ponerse con botas

Vestido midi estampado floral cinturón

Vestido de cuello redondo con escote pico y manga larga. Cintura elástica. Forro interior. Detalle de cinturón. Cierre frontal con botones.

Materiales sostenibles

Exterior: 100% poliéster

Forro: 100% poliéster

Que contiene al menos: 100% poliéster reciclado certificado RCS.

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen.

Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cuidados del vestido

Cuidar de tus prendas es cuidar del medioambiente. Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

El vestido tiene un coste de 39,95 euros en varias tallas.

Vestido midi fluido: vestidos largos

Vestido midi de cuello redondo y manga corta. Detalle de cintas laterales en mismo tejido. Cierre en espalda con abertura y botón.

Materiales certificados

Contiene al menos 60% poliéster reciclado certificado RCS.

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico.

El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

El vestido que está en tres colores diferentes tiene un precio de 22,95 euros en variedad de tallas.

Vestido largo punto rayas

Vestido de cuello redondo y manga larga. Se confecciona en 51% viscosa, 30% poliéster y 19% poliamida.

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

El precio de este vestido es de 29,95 euros y lo tienes en diferentes tallas.

Vestido estampado: vestidos largos

Vestido midi estampado confeccionado en hilatura con lyocell y viscosa. Cuello redondo y manga larga. Bajo acabado en línea evasé. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura.

Cómo lo puedes cuidar

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Lavar al revés

Secar en superficie plana

Planchar al revés

El precio de este vestido que está en varias tallas en la web y tiendas de Zara es de 39,95 euros. Las tallas ahora accesibles van de la XS a la M.

Vestido estampado

Vestido midi de escote pico y manga larga. Detalle de volantes y lazada en pecho. Cierre lateral con cremallera oculta en costura. Es uno de los más elegantes de Zara y no puedes renunciar a él.

El precio que pagarás por esta pieza es 35,95 euros, las tallas que tienes ahora en la página web son de la XS a la L. corre poque te quedarás sin este vestido largo y que realmente queda divino con botas.

Tienes todas las preferencias de compras, envíos y devoluciones directamente en la web.