Considerada un icono de moda, la palabra que mejor la define es la elegancia. Y es que Naty Abascal tiene el don de convertir cualquier prenda en todo un ‘must’ de estilo. Lo ha hecho recientemente, cuando ha sorprendido al asistir a un desfile de la Semana la Alta Costura de París con un abrigo ‘low cost’ y, además, ‘made in spain’.

Está acostumbrada a vestir sofisticadas creaciones de grandes firmas de lujo internacionales (no en vano ha sido musa de Valentino u Oscar de la Renta); pero en esta ocasión, la ex modelo ha querido promocionar la marca España más allá de nuestras fronteras con una colorida prenda de la firma Bimba y Lola. Se trata de un llamativo abrigo rojo de cuadros, de estilo ‘oversize’, con manga francesa y maxi bolsillos que la aristócrata ha combinado de una manera muy peculiar, con pantalón negro pitillo y zapatillas deportivas.

Sin duda, una pieza única para dar un toque muy especial a cualquier look básico y que puede ser tuya por mucho menos de lo que piensas. La temporada de rebajas es tu gran aliada y, de sus 325 euros originales, ahora está disponible a tan solo 130 en la tienda online de la firma. Una oportunidad fantástica para convertir tu armario en uno digno de cualquier ‘trendsetter’.

Naty siempre sabe cómo destacar con sus atrevidos looks. Hace pocas semanas, impactó a pie de pista en la estación de esquí de Gstaad con un increíble estilismo invernal no apto para todos los públicos. También su colorido abrigo, con bordados florales y detalles de pelo en mangas y cuello, fue el gran protagonista de su ‘outfit’. No obstante, en aquella ocasión sí se dejó seducir por el lujo, puesto que estaba firmado por Teté by Odette y su precio ascendía a 1.127 euros.