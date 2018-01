La familia Kardashian continúa regalando titulares. Después de que Kim Kardashian anunciara la llegada de su tercer hijo, la pequeña Chicago West, las hermanas al completo se han unido para protagonizar la nueva campaña de Calvin Klein Underwear, la división de ropa interior de la marca americana. Así, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie han protagonizado por primera vez un posado conjunto, que, por supuesto, no ha estado exento de polémica.

En las imágenes, que están firmadas por el fotógrafo Willy Vanderperre, las estrellas del programa Keep Up with the Kardashians posan en diferentes escenarios rústicos luciendo las últimas propuestas vaqueras y de ropa interior de la firma capitaneada por Raf Simons. En las instantáneas más llamativas, todas ellas acompañadas por el eslogan “Las hermanas Kardashian-Jenner, siempre unidas pase lo que pase”, las ‘celebs’ aparecen tumbadas en el suelo, apiladas unas sobre las otras, encima de una colcha blanca y roja con una actitud de lo más tranquila y relajada.

Sin embargo, y como era de esperar, el inesperado anuncio para la firma americana, que ya contó con Kendall Jenner para su campaña de verano de 2015, no ha pasado desapercibida por los usuarios de la red, que han destacado especialmente la presencia de la menor del clan, la socialité Kylie Jenner.

Tras un largo tiempo desaparecida de la escena mediática y con numerosos rumores que apuntan hacia un posible embarazo, la pequeña de las hermanas Kardashian-Jenner, que ha sido la única que no ha difundido ninguna imagen del nuevo proyecto en sus redes sociales, ha ocultado estratégicamente su barriguita. Un detalle que, por supuesto, se ha convertido en la mejor prueba para “confirmar” el nuevo estado de la pequeña y dar rienda suelta a todo tipo de especulaciones en la red.