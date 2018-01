El negro ha sido el protagonista de la noche. Símbolo de la protesta contra los abusos sexuales sufridos por parte del sector femenino de la industria de Hollywood, el ‘total black’ ha marcado el ‘dress code’ de la gala más reivindicativa de los Globos de Oro, dando como resultado una de las alfombras rojas más elegantes de los últimos años.

A pesar de la monotonía cromática ha habido looks para todos los gustos. Gracias a un espectacular Giambattista Valli, Kendall Jenner se ha alzado como una de las grandes protagonistas de la velada. Muy voluminoso, con escote palabra de honor y marcado por las asimetrías pertenece a su colección de alta costura otoño/invierno 2017-2018. Nicole Kidman, Dakota Johnson, Alicia Vikander y Diane Kruger también se han sumado a la lista de las mejor vestidas con sofisticadas creaciones.

Como no podía ser de otra manera, Penélope Cruz puso el acento español al evento con un distinguido diseño de encaje firmado por Ralph&Russo con escote ‘off the shoulders’ y discreta cola de satén.

No obstante, hubo quien no quiso unirse al activismo feminista rompiendo con la norma no escrita del negro y protagonizando dos de los grandes patinazos de estilo de la noche. La modelo alemana Barbara Meier, con un recargado vestido floral, y Blanca Blanco, con un desentonado diseño rojo que mostraba mas de lo necesario; Zenobia Shroff, presidenta la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, tampoco fue de negro, dado que por su origen indio no puede vestir de ese tono hasta ser viuda.

