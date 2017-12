De Maribel Verdú a Rossy de Palma | El estilo español conquista México

Tras deslumbrar en las fiestas y alfombras rojas nacionales que no dejan de sucederse durante las últimas semanas, como la de los ‘Premios Harper’s Bazaar’, el estilo español cruza el charco para aterrizar en México de la mano de nuestras celebs. La cuarta edición de los ‘Premios Fénix’, los galardones que reconocen y celebran el trabajo de quienes se dedican al cine en América Latina, España y Portugal, han reunido a un número importante de rostros conocidos, entre los que no ha faltado figuras importantes de nuestro país como mejor representación del talento fashion ‘made in Spain’.

Entre todos los invitados a la cita cinematográfica, ha destacado la presencia de Maribel Verdú, una de las actrices más reconocidas de nuestra industria. La madrileña brilló con un vestido largo de paillettes en rosa pastel, con volantes de tul en los tirantes y cinturón negro.

Además de Verdú, la camaleónica Rossy de Palma, que actuó durante la ceremonia, también acaparó gran parte de la atención. La intérprete se decantó por un minidress negro de manga larga y cuello cerrado con detalles en pedrería, que acompañó con medias de rejilla y unas originales sandalias con plataforma de flecos.

Durante el coctel de nominados de la ceremonia, la actriz hispano-colombiana Juana Acosta deslumbró con un mono rojo acampanado con chaqueta a juego sobre los hombros, firmado por Pedro del Hierro. Un espectacular look que completó con un clutch de Jimmy Choo y sandalias de Úrsula Mascaró.

Tampoco faltó Blanca Suárez quien, tras brillar en la alfombra de los ‘Premios Harper’s con un minidress floral de Zuhair Murah, volvió a confiar en la casa de moda para su cita mexicana. En esta ocasión, la intérprete de ‘Las Chicas del Cable’ se decantó por un vestido largo con transparencias y sandalias de terciopelo rosa de Aquazzura.