Mido 1,60 y estas son las prendas que mejor me sientan de esta temporada

Las bajitas tienen cantidad de ropa para poder ensalzar su figura. Para la novedad de esta temporada contamos con vestidos midi, pantalones palazzo, zapatos taconazos, trajes chaqueta de un solo color y mucho más para parecer más alta. son prendas que además serán tendencia durante los próximos meses, las que mejor me sientan y por esto los debes tener. Están en tus tiendas favoritas y si no te das prisa ya no estarán ni en esta ni en la próxima temporada.

Si la naturaleza no te ha dado mucha altura, no te preocupes, porque hay cantidad de trucos y ropa que está pensada para todas y quizás más para ti. Los abrigos largos y los pantalones más altos son realmente dos prendas que estilizan y aportan aquello que esperas. Además son elegantes, vas a todos lados con ellas y se pueden combinar con otras y también con accesorios que tienes y las mismas tiendas favorecen. Tienes colores y mucho más. te damos a conocer algunas de ellas para que las tengas en cuenta y empieces a comprar para esta temporada que viene.

Las prendas de esta temporada que mejor sientan si eres bajita

Pantalón felpa rústico

Hablamos de un pantalón de tiro alto con cintura elástica ancha ajustable con cordones. Bolsillos laterales. Pierna recta. Es de Zara, en color crudo y sienta realmente especial.

Sus materiales son 88% algodón y 12% lino. Para poder cuidar este pantalón largo, desde la marca establecen que los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Con qué lo combinamos

Top frunce rústico en color beige. Su precio es 17,95 euros.

Chaleco punto botón dorado en color marrón. Su precio es de 25,95 euros.

Chaqueta punto liso en diversos colores. Queda estupendo con este pantalón y tiene un precio de 22,95 euros.

El precio que tiene este pantalón es de 22,95 euros y tiene tallas de la S a la L, quédate con la tuya.

Traje chaqueta color

Además de los pantalones largos, los trajes chaqueta de un solo color son otros looks que harán que parezcas más alta. en este caso tenemos la chaqueta color azul de Mango que presenta las siguientes características:

Diseño recto.

Cuello pico con solapa.

Solapas con muesca.

Manga larga con puños abotonados.

Dos bolsillos delanteros de ribete y solapa.

Cierre de dos botones en la parte delantera.

Total look.

Forro interior.

Looks de oficina.

Disponible Plus.

Presenta materiales sostenibles como son el 100% poliéster con forro también de 100% poliéster. Contiene al menos un 73 % de materiales reciclados. Esta chaqueta también está en color negro para que puedas elegir.

Y te la pones con el pantalon de traje wideleg del mismo color que es realmente vistoso.

El precio de esta chaqueta es de 65,99 euros y las tallas van de la XXS a la XL. Ya puedes elegir tu talla y empezar a comprar.

Vestido midi satinado

En dos colores: rojo vivo y negro, tenemos el vestido de cuello redondo y manga sisa enroscada. Detalle de frunces en cintura. Es ajustado y midi y por esto es el mejor que puedes tener si eres bajita y mides 1,60 cm. Está en Zara.

En cuanto a materiales, son 97% poliéster y 3% elastano, su forro es de 97% poliéster y 3% elastano. Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

El precio de este vestido es de 29,95 euros y las tallas van de la XS a la M. Si tienes duda, puedes entonces mirar la guía de tallas que hay en la tienda.

Zapatos Lefties

En esta tienda tienes variedad de zapatos y para ganar altura, nada mejor que estar bien estilizada con estos zapatos tipo tacón para mujer. Disponible en varios colores y acabado en punta y escote en U. a tener en cuenta que la altura del tacón es de 9 cm.

Las tienes en variedad de colores: negro, verde, lila, rojo y beige. Quédate con el precio porque en la tienda de Lefties van sólo 14,99 euros en diversidad de tallas como son de la 35 a la 41. Ya las puedes tener ahora y lucir durante tus fiestas y otros.