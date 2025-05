MET Gala 2025: los looks más icónicos de los ‘Oscar’ de la Moda

Como cada primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se convierte en el epicentro mundial de la moda, dando paso a uno de los eventos más esperados del año: la MET Gala. En su edición de 2025, la gala celebra la exposición Superfine: Tailoring Black Style, una muestra que rinde homenaje al dandismo negro y subraya la importancia del estilo como herramienta de identidad, resistencia y expresión cultural. La exposición explora cómo el dandismo, desde sus raíces en el siglo XVIII, ha influido profundamente en la moda masculina contemporánea, destacando su poder transformador y su capacidad para desafiar normas establecidas.

En este contexto, la alfombra roja se llena de looks que no sólo deslumbran por su estética, sino que también llevan consigo un mensaje profundo. Las celebridades, al igual que los grandes diseñadores, se convierten en embajadores de una historia de lucha, poder y elegancia. A través de sus elecciones de vestuario, se rinde tributo a un legado que va más allá de la moda, convirtiendo la MET Gala en una celebración de la cultura, la resistencia y el estilo como forma de expresión individual y colectiva. A continuación, los looks más icónicos de la noche.

Anna Wintour

La llegada de Anna Wintour a la MET Gala 2025 marcó el inicio oficial de la esperada velada. La icónica editora de Vogue deslumbró con un vestido azul empolvado de Louis Vuitton, cuyo tejido fluido y los intrincados bordados captaron todas las miradas. Con su elegancia característica, Wintour logró combinar a la perfección la sofisticación clásica con un toque moderno, consolidándose como una de las figuras clave de la noche. Completó el look con unos zapatos de Manolo Blahnik y un broche en forma de corazón azul.

Anna Wintour en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

Ego Nwodim

La actriz y comediante, quien forma parte de las destacadas personalidades seleccionadas para la transmisión de la MET Gala, fue una de las primeras en hacer su aparición en este exclusivo evento de la moda. Lució un impresionante traje negro con volantes que la cubría de pies a cabeza, destacándose por su elegancia y sofisticación. Su presencia en la alfombra roja no pasó desapercibida, y su atuendo se convirtió en uno de los más comentados de la noche, destacando no sólo por su estilo impecable, sino también por la originalidad de su elección, fusionando lo clásico con toques contemporáneos.

Ego Nwodim en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

Sydney Sweeney

Por cuarta vez consecutiva, Sydney Sweeney hizo su imponente aparición en la MET Gala, consolidándose como una de las figuras recurrentes de este exclusivo evento. Sin embargo, en esta edición, la actriz decidió alejarse de los vestidos en tonos claros que habían caracterizado su estilo en ediciones anteriores. En lugar de optar por los suaves colores pasteles que la habían definido, Sweeney sorprendió a todos con una elección de diseño audaz y sofisticada, marcando una nueva etapa en su evolución como ícono de la moda: un impresionante vestido de silueta sirena cubierto de flecos bordados brillante de Miu Miu, rematado con un broche dorado que enmarcaba el escote.

Sydney Sweeney en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

Zendaya

Bajo el estilismo de Law Roach, Zendaya brilló en la Met Gala 2025 con un diseño personalizado de Louis Vuitton firmado por Pharrell Williams. El traje blanco rendía homenaje tanto a la historia del rock and roll como al icónico traje zoot, un clásico del dandismo negro, conocido por sus siluetas de talle alto y puños ajustados. El esmoquin blanco de botonadura sencilla, el chaleco, la camisa de seda con corbata y los pantalones acampanados aportaban un toque limpio y contemporáneo. Completó su look con un sombrero de fieltro blanco de ala ancha y un bolso de noche Speedy de Louis Vuitton con perlas incrustadas, mientras que las joyas de Bulgari añadían un toque de elegancia adicional. Con esta última aparición, Zendaya ya acumula siete triunfos en la Met Gala 2025. Sadie Sink La actriz Sadie Sink, conocida por su papel en Stranger Things, deslumbró con un estilo elegante y sofisticado en la Met Gala 2025, luciendo un vestido a medida de Prada. La pieza, en un negro absoluto, se destacó por su voluminosa cola y los delicados detalles de encaje en el escote y los hombros, aportando un aire clásico y refinado que captó todas las miradas en la alfombra roja. Su elección fue un claro acierto, combinando la elegancia atemporal con un toque moderno que no pasó desapercibido.

Lewis Hamilton

En clave masculina, el piloto de Fórmula 1, quien ocupaba el prestigioso cargo de co-presidente (co-chair) en esta edición de la MET Gala, sorprendió a todos con su llegada a la alfombra roja. Con un elegante traje completamente blanco, diseñado a medida por la talentosa diseñadora inglesa Grace Wales Bonner, capturó todas las miradas de la noche. El atuendo, impecablemente confeccionado, combinó sofisticación y modernidad, reflejando el estilo personal del piloto y también su atención meticulosa a los detalles.

Lewis Hamilton en la MET Gala 2025. (Foto: Gtres)

Hamilton complementó su look con un selecto conjunto de joyas de la prestigiosa marca Briony Raymond, las cuales añadieron un toque de lujo y distinción a su imagen. Su aparición en el evento no sólo fue un tributo a la moda, sino también un reflejo de su liderazgo tanto en la pista como en el ámbito de la moda, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la gala.

Gigi Hadid

Gigi Hadid causó furor en la Met Gala 2025 con un deslumbrante vestido de lamé dorado, que la consolidó como una de las grandes protagonistas de la velada. Este diseño personalizado de Miu Miu hizo del dorado su principal aliado, elevando a Gigi como una de las invitadas más icónicas de la noche.