Por menos precio podrás ir como la Reina Letizia: la chaqueta de Mango rebajada perfecta para este invierno

Casi todo lo que lleva la Reina Letizia se convierte en oro. Queremos las prendas que lleva y si encima están rebajadas siempre nos saben mejor. Es el caso de la chaqueta de Mango rebajada que alguna vez ha llevado a diversos actos. Además la combinas (como ella) con un top y vestido en la parte interior que va totalmente a juego con esta chaqueta tipo tweed.

En este momento la encuentras en Mango Outlet donde verás cómo es, sus materiales, rebaja, precio y también con qué otras prendas la puedes combinar. Esta chaqueta lleva detalles como bolsillos y también cremallera. En color rojizo, la tienes para ser la más elegante de la fiesta, del lugar, del cóctel o bien de la cena con amigas.

La chaqueta de Mango rebajada perfecta para este invierno

Lleva diversos detalles como su tejido tweed a base de tejido mezcla de algodón. Es importante destacar su diseño recto, corto, cuello redondo.

Además son de manga larga, con cuatro bolsillos de parche en la parte delantera. Presenta un cierre delantero con cremallera siendo además con forro interior.

Diseñada en Barcelona, esta chaqueta se confecciona en 47% algodón, 43% acrílico, 10% poliéster. Forro: 52% viscosa, 48% poliéster.

Las mejores combinaciones con la chaqueta de Mango rebajada

Vestido corto tweed

Tejido tweed. Tejido mezcla de algodón. Diseño corto. Diseño recto. Cuello redondo. Sin mangas. Cierre de cremallera invisible en la parte posterior. Forro interior. Total look.

Zapato tacón efecto charol

Efecto charol. Punta redonda. Tacón bloque. Pulsera en el tobillo. Cierre de tira con hebilla. El tacón mide 8 cm.

Pendientes aros

Diseño de aro. Cierre metálico a presión. Looks de oficina.

Jeans rectos tiro medio

Tejido de algodón estilo tejano vaquero. Diseño recto. Diseño largo. Tiro medio. Trabillas. Cinco bolsillos. Cierre de cremallera y botón. Largo interior 78 cm. Festival Season. Diseño estándar. Tamaño mediano.

Gafas de sol montura curva

Diseño deportivo. Montura de pasta. Factor protección UV total con filtro categoría 3. Estas gafas están hechas con residuos post-industriales reciclados de procesos de fabricación de gafas de policarbonato. El material resultante mantiene las mismas propiedades que cualquier PC estándar en cuanto a flexibilidad y durabilidad. Montura de pasta.

Cuál es el precio de la chaqueta de Mango rebajada

Esta chaqueta tiene un precio de 69,99 euros y ahora lo puedes comprar por 55,99 euros con un descuento del 20%. Las tallas que quedan en la web son XS y S, también puedes ir a la tienda a buscarlo. Pero en Mango Outlet, si lo pides online te llega en nada y no tienes que desplazarte.

Otras chaquetas parecidas de Mango

Cazadora tweed pata de gallo

Composición: 50% poliéster, 34% poliéster (reciclado), 15% algodón, 1% elastano. Interior: 100% poliéster. Contiene al menos un 34 % de materiales reciclados.

Cárdigan tweed botón joya

Tejido mezcla de algodón reciclado. Tejido tweed. Punto medio. Diseño recto. Cuello redondo. Manga larga. Bolsillo de ribete en el pecho. Botones efecto joya. Detalle de lentejuelas. Disponible Plus. Total look. Cierre delantero con botones.

Cárdigan tweed botón joya

Tejido mezcla de algodón. Tejido tweed. Diseño recto. Manga larga. Cuello redondo. Bolsillo de ribete en el pecho. Botón efecto joya. Total look. Disponible Plus. Looks de oficina. Cierre delantero con botones.

Chaqueta tweed detalle contraste

Tejido tweed. Tejido mezcla de algodón. Diseño recto. Diseño corto. Cuello redondo. Manga larga. Bolsillos decorativos en la parte delantera. Sin cierre. Detalle en contraste.

Chaqueta tweed bolsillos

Largo Standard. Silueta Recto. Ubicacion cierre Cierre Delantero. Estructura plana Medio. Relleno forro Solo Forro. Estampado Sin Estampado.

Envíos en Mango

Envío a domicilio en 2 a 3 días laborables a un precio de 3,95 €. Gratis en pedidos superiores a 30 €.

Envío a punto ASM en 2 a 7 días laborables a un precio de 3,95 €, gratis en pedidos superiores a 30 €.

Devoluciones: dispones de 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los siguientes métodos:

Devolución en tienda es gratis.

Devolución por correo con coste según envío

Por motivos de higiene, no podrán devolverse los productos precintados, tales como la lencería, la ropa interior y los productos de baño que no conserven la etiqueta o el dispositivo de protección.

Los artículos que contienen sustancias inflamables (como perfumes, body mist, etc.) solo se pueden devolver con la etiqueta de mercancías peligrosas y en su embalaje original.

Ya puedes comprar esta chaqueta emulando a la Reina Letizia que se la suele poner en diversas ocasiones y además tienes su vestido a juego para estar todavía mucho más elegante.