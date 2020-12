Los mejores productos para estar radiante, bella y fantástica en Nochevieja 2020

Este año te quedarás sin fiesta multitudinaria, pero pensándolo mejor, había mucha gente y a ti te gusta estar en petit comité. Da la bienvenida al nuevo año con los tuyos, pero no renuncies a mostrar una piel, un maquillaje y un peinado perfecto. Anota estos productos para estar radiante, bella y fantástica en Nochevieja 2020.

Cremas, serums, barra de labios, mascarillas, y mucho más porque te mereces acabar un año “horribilis” mucho mejor.

¡A lucir la mejor melena!

Luce el mejor pelo con la Mascarilla Capilar Hidratante de Apivita. Nos ofrece una hidratación intensa y en profundidad recuperando los niveles de hidratación dentro de la fibra capilar gracias al ácido hialurónico, el aloe, la miel de tomillo y las proteínas de avena. Vale menos de 20 euros y está a la venta en farmacias, parafarmacias y en la web de la propia firma.

¿Cara cansada? Aquí el remedio

Si has trabajado el 31, te has levantado pronto y tu cara es un cromo, hay solución. Antes de un buen maquillaje, toca aplicar el Aqua-Parche Antifatiga de Germaine de Capuccini. Se trata de un cuidado localizado, muy completo y eficaz, con potentes ingredientes y en formato aqua-gel que asegura la penetración de los activos en un tiempo récord. Lo tienes por 11 euros.

Las manicuras más sofisticadas

El peinado, la barra de labios, el vestido de lentejuelas y no puede faltar una buena manicura. Hazte con los seis colores forman la nueva colección de invierno de Orly y triunfas en Nochevieja 2020.

Se trata del metalizado, uno crema y cuatro purpurinas que bajo el nombre de Metrópolis, deslumbran con sus tonos metálicos y brillantes que simulan el mármol, el champagne o la joyería más sofisticada.

Labiales en rojo, despierta el ánimo

Dicen que en los momentos de crisis se venden más labiales en rojo que nunca. Así que ya puedes abrir la barra de labios del rojo más pasión que tengas en tu armario y pintártelos. Verás cómo te sube el ánimo y decides seguir maquillándote con tus mejores galas para mostrar. Será una noche perfecta con los mejores productos para estar radiante en Nochevieja 2020.

El truco de belleza creado por Carla Barber

Ahora, y sin necesidad de pasar por consulta, Carla Barber y el equipo cosmetológico de You Are The Princess, han creado un lip plumper único para lucir una sonrisa más sexy y carnosa en cuestión de segundos. Lleva un innovador concentrado que consigue hidratar, alisar y, sobre todo, dar volumen. “Puedes aplicar un poco para dar un tono jugoso y volumen a tus labios o aplicar más cantidad y tener un pigmento más intenso, a mí me encanta la combinación de varios de los colores”, reconoce Barber.

La brocha para poder maquillarte

Presentamos la Brocha Kabuki Wild Wishes, de Sephora, un must que te permite maquillarte de una pasada y permite aplicar fácil y uniformemente tus polvos sueltos o compactos con esta brocha de edición limitada.

Un kit con todo lo que necesitas para mostrarte bella

El kit de belleza de Twelve Beauty, Vitality Booster, ilumina y unifica el tono para conseguir una piel radiante en tres pasos. Ideal para pieles apagadas, sensibles y con tendencia a la hiperpigmentación.

Engloba Clementine Cleansing Balm. Un bálsamo limpiador natural rico en emolientes que realiza una doble función; el Ideal Brightening Corrective Serum, que previene la aparición de las manchas y reduce las ya existentes; y The London Mask, mascarilla innovadora purificante para todo tipo de pieles.

¡Pieles siempre bien limpias!

Entre los mejores productos para estar radiante en Nochevieja 2020, Foreo recomienda su Ritual à Las agradables pulsaciones del LUNA 3, un dispositivo de limpieza facial no sólo sirve para limpiar los poros en profundidad, sino que también disfrutaremos de un agradable masaje. Así en esta especial noche, per en todas las demás también, nos podremos dar el gusto de tener 60 segundos de mimos y cuidado para nosotros y nuestro cutis.

A disimular las imperfecciones (que todas tenemos)

Skeyndor tiene el corrector perfecto para dar la bienvenida a un nuevo año. Es el corrector en crema Vitamin C brightening compact concealer, diseñado para camuflar ojeras, manchas e imperfecciones cutáneas proporcionando un acabado natural y luminoso. Incluye vitamina c, aceite de jojoba y fitoescualeno que ayudan a mantener niveles óptimos de hidratación y elasticidad.

Serum efecto lifting ¡me lo pido!

Debes tener el Sérum Efecto Lifting para los Párpados de Skinlabo, simplemente lo amarás. Porque se trata de un tratamiento específico para los párpados con efecto lifting inmediato y acción rejuvenecedora a medio y largo plazo. Mejora la elasticidad, crea una potente barrera antienvejecimiento y estimula la síntesis de colágeno.

Con estos productos darán lo mejor de ti para una de las noches más especiales del año (si no la que más) para mostrar tu mejor cara al mundo.