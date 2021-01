Las mejores botas de nieve de El Corte Inglés, ¡y rebajadas!

El Corte Inglés es una de las tiendas de nuestro país con más variedad de productos. Podemos encontrar todo lo que necesitemos en alguno de sus centros comerciales o desde su web. Con descuentos de un 50% no podemos dejar perder la oportunidad de hacernos con un buen par de botas de nieve para este invierno. Calentitas, cómodas, pero también bonitas y que se adapten a nuestro estilo. Saber cómo elegir las mejores es un paso, pero si queremos encontrarlas, el Corte Inglés es la tienda que seguro las tiene y, además, están rebajadas.

Las botas de nieve de El Corte Inglés de rebajas

Las botas de nieve son una pieza fundamental de nuestro armario, hay una gran variedad de modelos dónde elegir, pero solo un par se adaptarán a lo que estamos buscando. Si quieres disfrutar de las mejores botas de nieve El Corte Inglés y sus rebajas te permitirán tenerlas por un precio que las convierte en irresistibles.

Xti es una marca low cost con buenos productos. Estas botas de nieve son un clásico, calentitas y negras que combinarán con todo y nos permitirán jugar con la nieve o pasear un poco por ella. Su precio es lo más atractivo, menos de 60 euros para un producto que nos salvará de más de un apuro. Están hechas para garantizar unos buenos paseos y tienen una suela a prueba de todo tipo de terrenos. Una buena opción si contamos con un presupuesto bajo.

Las Ugg son una marca especializada en comodidad y calidad para llevar nuestros pies como en una nube. No son botas de nieve propiamente, pero este invierno nos darán más de una alegría por la ciudad. Están de oferta por 146 euros las podemos tener en nuestro armario. Son un producto casi incombustible que no cambia de modelo, con lo cual, tendremos estas rebajas de El Corte Inglés la posibilidad de hacernos con un buen par a un precio de escándalo.

Las Panama Jack tienen un descuento del 50% en El Corte Inglés. Estas botas ya deben estar en la cesta de la compra, son un producto de calidad que se vende por 89,90 euros. Hechas en piel, de suela impermeable, están preparadas para hacernos recorrer el mundo, la montaña o la ciudad cuando nieva. Estas rebajas es el momento de hacernos con un buen par antes de que se agoten los números.

Pedro Miralles es la marca de estas botas de El Corte Inglés. Si optamos por un modelo clásico con un toque original estas botas son perfectas. Por 67 euros tendremos un modelo de montaña y nieve muy bonito. Están realizadas en piel por lo que nos garantizan un confort y una adaptabilidad al pie destacable. Los cordones siempre nos permitirán conseguir que duren más, si se deterioran los podemos cambiar, la estructura es casi indestructible. El modelo Weekend es uno de los más demandados de esta marca.

Kendal y Kylie Jenner están detrás del diseño de unas botas de nieve muy llamativas, bonitas y de calidad. Las Kardashian marcan estilo, pero también apuestan por productos de alta gama. Estas botas rebajadas tienen un 40% de descuento, se quedarán en 113, siendo un buen precio que nos garantizará un pie cuidado y calentito en la nieve. No son una marca muy conocida con lo cual podremos lucir una pieza que se vende en El Corte Inglés y en pocos sitios más, un producto casi exclusivo.

Las botas de piel Martinelli son perfectas para ver la nieve desde el coche o realizar un trazado corto. Con un 30% de descuento podremos tener unas botas de calidad por 111 euros. El diseño es precioso, las botas se adaptan al pie y aunque estemos a varios grados bajo cero no lo notaremos. Sin duda alguna este tipo de calzado será uno de los más demandados en estas rebajas. El negro combinará con todo y nos permitirá lucir unos pies de escándalo. Con pantalones, leggins o medias, combinarán a la perfección. Los detalles en dorado le darán el toque elegante que estamos buscando. Unas botas para el frío no tienen porque ser excesivamente aparatosas. Este modelo no es para realizar caminatas, pero sí para mantener nuestros pies calentitos.

El Corte Inglés tiene una gran variedad de modelos, para todas las edades y estilos. Podemos comparar las botas de nieve más clásicas, prácticas u originales, seguro que en cualquiera de sus tiendas físicas o en la página web encontramos un modelo que se adapte a nuestro estilo y presupuesto. En estos tiempos que corren el hecho de que esté de rebajas ya es plus que no podemos dejar escapar. Escoge las botas de nieve o de invierno que más te gusten, este 2021 ha empezado con un frío que hacía años que no se hacía sentir, tener un buen par es casi imprescindible.