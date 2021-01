Botas de nieve: ¿Cómo comprar las mejores?

Las botas de nieve se convertirán en el calzado imprescindible de este principio de 2021. Con el país helado, las carreteras y las calles llenas de nieve debemos invertir en algo tan importante como unas buenas botas. Son un elemento que nunca pasan de moda, su diseño y funcionalidad son los que marcan las pautas principales del acabado de estas botas. Si no tienes unas o quieres renovar las viejas, ahora es el momento. Antes de poner rumbo a una web o una tienda física es importante saber cómo comprar las mejores botas de nieve, toma nota de estos consejos básicos.

Pasos para comprar las mejores botas de nieve

En invierno y en las zonas más frías del país este complemento es imprescindible, aunque en el resto del territorio tampoco vienen nada mal. Tener los pies en perfectas condiciones nos evitará más de un dolor de garganta o resfriado, además de poder movernos con total normalidad frente a cualquier situación meteorológica.

Define el tiempo durante el que las utilizarás. Si son un complemento para recorrer varios kilómetros al día, no lo dudes, debes invertir más dinero para conseguir las más cómodas posibles. Si solo son para ver la nieve de vez en cuando y caminar del coche al árbol para hacerse una foto, busca una pieza más versátil o a un precio menor. La gran variedad de precios y modelos se reducirá a medida que pongas un tiempo de uso que estará determinado en gran parte por el presupuesto.

El nivel de aislamiento de las botas marcará la diferencia y el presupuesto. Las botas de nieve se caracterizan por un nivel de aislamiento. No todas conservan la temperatura de la misma forma. Si somos de pies muy helados o necesitamos unos calcetines gruesos, podremos optar por un modelo u otro. En general podemos encontrar buenas botas a un precio moderado con un nivel de aislamiento pasable. Se suelen cubrir de pieles o de materiales que sean capaces de mantener el calor durante más tiempo.

El grado de impermeabilidad es el otro elemento que deberemos contemplar. Una vez definido el presupuesto y el interior de la bota, nos centraremos en la suela. Si es o no transpirable o impermeable es un elemento que estará marcado por el uso. Si con ella recorremos varios kilómetros en medio de la nieve o del agua necesitamos unas botas con una suela que tenga unas características potentes.

Cuidado con la talla. No todas las tallas son iguales, algunas son más o menos grandes dependiendo del fabricante. En estos días en los que probarse cualquier prenda es una misión complicada, si compras online, comprueba las medidas bien o busca una marca que ya hayas tenido antes. Los fabricantes saben que los calcetines gruesos pueden hacer que el pie se vea más grandes, por lo tanto, las hacen un poco más grandes pese a ser la misma talla.

Compara precios. Cuando tengas más o menos claro el modelo y el precio, compara el precio en varias tiendas. Puedes escoger la que mejor se adapte a tu presupuesto o encontrar algunas ofertas inesperadas. Este invierno es totalmente atípico, no solo en las tiendas físicas, sino también en las online que ya han empezado su campaña de rebajas. Es el momento de hacerse con unas botas de nieve buenas a buen precio.

Deben tener una garantía. Al estar hechas con materiales de distinta procedencia, el plástico de la suela o de los enganches, la piel del interior y algunos complementos es mejor que tengan una cierta garantía. Cualquier incidente o problema las podemos cambiar por otras que se adapten mejor o que no tengan ningún problema. En tiendas físicas es más fácil disponer de esta garantía y comprobar si nos sirven o se adaptan bien o no. En tiendas online iremos a ciegas en algunos aspectos.

Apuesta o no por una marca. Las botas de marca serán más caras, dependiendo del presupuesto y de las exigencias, deberás tener en cuenta este factor. Una marca también significa seguridad, hay algunas especializadas en botas de nieve con buenas criticas y comentarios. Podemos buscarlas y hacernos con ellas para poder mantener nuestros pies calentitos en la nieve. Si optamos por una marca blanca o no tan conocida no significa perder calidad, pueden tener las mismas características, pero no ser tan conocidas.

Escoge la bota de nieve que más te guste y no dudes en hacerte con un buen par este 2021. La naturaleza siempre acaba imponiéndose y parece que este año nos dará algunas alegrías en forma de nieve. Este fenómeno meteorológico hace necesaria unas botas y ropa de abrigo para conseguir disfrutarla al máximo. Aprovecha las rebajas para hacerte con unas botas de nieve adecuadas a tu ritmo de vida, sigue estos consejos y seguro que no te equivocarás. Este calzado además de ser práctico debe ser cómodo y adaptarse al máximo al presupuesto y necesidades.