Máxima de Holanda tiene el sastre perfecto para conquistar la rentrée de septiembre

Septiembre ya está aquí, y con él, la famosa «vuelta al cole», pero esta vez no hablamos de libros y mochilas, sino del outfit perfecto para la oficina. Después de un verano de looks relajados, es momento de darle un giro chic al guardarropa. ¿La clave? Mezclar comodidad y estilo. Un blazer oversize, pantalones de tiro alto y esas sneakers que no te quitas nunca pueden ser tus aliados. Septiembre es el mes de los nuevos comienzos, así que elige tu modelito y pisa fuerte. Por ejemplo, si eres fan de los trajes, prepárate porque las propuestas de Máxima de Holanda para la oficina te van a encantar. La reina sabe cómo combinar profesionalismo con un toque cool que no pasa desapercibido.

Los trajes son ese básico infalible para la oficina que, año tras año, nos salva la vida (y el look). Este 2024, vuelven con más fuerza que nunca, gracias a las it girls y hasta a la realeza que nos sorprenden con sus apuestas más estilosas. Y si hablamos de realeza, tenemos que fijarnos en Máxima de Holanda, quien se ha convertido en nuestra musa de los trajes, los tiene de todos los colores y formas. En especial, su última propuesta en azul nos ha dejado obsesionadas.

La reina Máxima de los Países Bajos con un traje azul impecable, perfecto para la oficina. (Foto: Gtres)

Tras el parón veraniego, la reina ha retomado su agenda en Leiden, visitando la Fundación Through the Sound, que busca poner la salud mental de los estudiantes en el centro del debate. Para esta ocasión, Máxima ha apostado por un traje azul de Max Mara, uno de sus favoritos y, spoiler alert, será el look estrella de este otoño-invierno.

Un traje azul es una opción ideal para la oficina por su versatilidad y profesionalismo. (Foto: Gtres)

El conjunto, compuesto por una americana satinada de lana y seda, con solapas en pico y pantalón de corte recto, es pura elegancia. ¿El toque cool? Lo combinó con una camiseta blanca básica y accesorios en beis, incluyendo un bolso de Marina Raphael y sus clásicos tacones con lazo de Salvatore Ferragamo. Este look es la definición perfecta de working girl entretiempo. ¿Alguien más ya lo quiere copiar? ¡Nosotras seguro que sí!

La reina Máxima de los Países Bajos luciendo un conjunto elegante con pantalones palazzo y un chaleco oversize. (Foto: Gtres)

Si los trajes no son lo tuyo, no te preocupes porque la monarca holandesa tiene otra propuesta de 10 que te va a encantar. ¿La fórmula mágica? Chaleco tipo americana, pantalón palazzo y a brillar. En esta ocasión, la reina nos deslumbra con un pantalón de sarga en un azul grisáceo que nos recuerda al denim, el tejido estrella de este otoño. Este conjunto es de Natan Couture, y lo combinó con unas sandalias de tacón a tono de Gugliel Morotta, perfectas para estilizar la silueta. El toque estrella: el chaleco, que ya había lucido en su viaje al Caribe y que es ideal para resaltar ese bronceado que tanto cuesta mantener. Este estilismo es una auténtica lección de estilo para quienes quieren ir a la oficina con un toque relajado pero ultra chic.