Si hay algo que caracteriza a Máxima de Holanda es que nunca deja indiferente con sus estilismos. La esposa del rey Guillermo de Holanda es capaz de acaparar toda la atención gracias a sus acertadas elecciones, al tiempo que también genera titulares por looks arriesgados y complementos no aptos para cualquiera. Quizás en esa capacidad para sorprender y mezclar tendencias reside el estilo de la reina que, aunque a veces es criticada, siempre desafía los comentarios con su eterna sonrisa y su arrebatadora simpatía.

Precisamente por esta forma de vestir especial que caracteriza a la reina no es de extrañar que en una misma semana, o incluso en un mismo día pueda pasar de llevar un modelo que genere comentarios positivos, y otro que provoque reacciones más negativas.

La reina Máxima de Holanda en el Día del Príncipe. (Foto: Gtres)

Un ejemplo claro de esto es lo que ha ocurrido con los looks que la esposa del rey Guillermo ha lucido en los actos del Día del Príncipe y en otro compromiso de agenda al que ha asistido en medio de las celebraciones de esta jornada tan importante para los Países Bajos.

El peculiar estilo de Máxima de Holanda

La reina Máxima deslumbró en el acto central del Día del Príncipe en La Haya con un sofisticado vestido de la firma Claes Iversen en color azul pálido y silueta minimalista, adornado con un gran lazo en la zona del hombro derecho. Un modelo que la madre de la princesa de Orange completó con unos altísimos zapatos de tacón a tono, un tocado en forma de diadema y joyas de aguamarinas.

La reina Máxima con un vestido de Valentino. (Foto: Gtres)

El mismo color azul fue el que la reina escogió para la cena de gala en honor del Consejo de Estado, aunque, en esta ocasión, con un diseño de encaje con escote palabra de honor de Valentino, que lleva en su armario más de una década. Una prueba de que, a pesar de que Máxima es una de las consortes que más invierte en moda, también sabe sacar partido a su fondo de armario.

Pese a que estos dos estilismos han sido muy alabados, no tanto el modelo que la reina llevó en un acto sobre salud mental en Rotterdam. Máxima de Holanda sorprendió con un llamativo vestido de color verde, sin mangas y con un original bajo con flecos. Un look de estilo charlestón con el que la argentina ha vuelto a demostrar que es una de las royals más originales del panorama actual en términos de elecciones de vestuario.

Máxima de Holanda con un vestido arrugado. (Foto: Gtres)

En concreto se trataba de un modelo de la firma Natan -una de sus preferidas- que, además, estaba muy arrugado. Mientras que la mayoría de mujeres pertenecientes a la realeza suelen aparecer impecables en sus actos oficiales, la reina Máxima no duda en mostrar su imagen más natural y no le importa que sus vestidos tengan arrugas o no estén suficientemente bien planchados.

Una reina de contrastes en lo que respecta al estilo, que tan pronto se convierte en la más elegante como acapara titulares por sus looks un tanto desaliñados.