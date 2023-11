MaryPaz tiene el clon del bolso de Michael Kors por el que todas suspiran en busca de un buen complemento para el día a día. La marca Michael Kors se ha hecho un hueco entre los armarios más selectos, las expertas en moda o cualquiera que desee un complemento de alta calidad, apostará por este tipo de elemento que acabará siendo la pieza central de cualquier look. Si no queremos o podemos gastar lo que cuestan estos bolsos MaryPaz tiene una alternativa a la española que no podemos dejar escapar.

El clon del bolso de Michael Kors por el que todas suspiran está en MaryPaz

MaryPaz se inspira en las grandes marcas como Michael Kors capaz de hacernos descubrir en primera persona un complemento que queremos tener en nuestra casa hoy mismo. Un bolso es mucho más que un complemento en el que llevar nuestras cosas, es el mejor aliado de un estilismo con el que podemos destacar.

El bolso nos define y nada mejor para mostrar nuestro estilo que de la mano de MaryPaz clonando a uno de los bolsos más deseados de Michael Kors. Tiene todos los detalles que harán de este elemento el mejor aliado de un día a día que estará marcado por la actividad. En otoño invierno el bolso es prácticamente lo único que vemos.

Gabby Small Satchel es el modelo de Michael Kors en el que se ha inspirado este bolso que conserva algunos paralelismos. No puede ser idéntico, pero sí que posee algunos elementos que nos recuerdan a él. Empezando por el color que es lo primero que nos llama la atención.

Es un tono de color rosa que tiene un punto y estilo lujoso. MaryPaz ha optado por hacer un bolso acolchado que se parece a los Chanel más clásicos, imitando el estilo de Michael Kors en cuanto a esos detalles bonitos y atemporales con los que lucir un bolso que puede ser de mano o tipo bandolera.

El detalle de color dorado es lo que acaba haciendo de este bolso de MaryPaz un lujo que nos podemos permitir. Nos acabará costando este bolso mucho menos que el original. Lo podemos encontrar en todas las tiendas MaryPaz por solo 29 euros. Hazte con él antes de que se agote, porque está triunfando gracias a ese diseño y precio inigualables.