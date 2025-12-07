Las manicuras más elegantes para Navidad 2025: vas a querer hacértelas todas
Toma nota de estas manicuras ideales para esta Navidad 2025
Vas a querer hacerte todas las manicuras para esta Navidad 2025, con una serie de detalles que marcarán la diferencia. Las uñas son los elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar de una forma muy diferente. Unas manos cuidadas son la mejor carta de presentación posible en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. Estas fiestas podremos empezar a cuidarnos con las uñas de nuestros sueños.
Estas fiestas sin duda alguna acabarán siendo las que nos marcarán de cerca con ciertos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Las expertas en belleza son capaces de darnos algunos consejos esenciales para poder aplicar esa manicura que necesitamos para dar la bienvenidas a las fiestas y a la Navidad. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Te proponemos unas manicuras elegantes y favorecedoras para esta Navidad 2025, con una serie de elementos que serán claves en estos días de fiestas.
Vas a querer hacértelas todas
La novedad de este tipo de manicuras es que puedes hacerlas en casa. Un elemento que hoy en día deberás empezar a tener en consideración y puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante.
Necesitamos mostrar nuestra mejor cara y para hacerlo, nada mejor que conseguir algo que realmente podremos empezar a pensar en estos días. Cada detalle que ponemos en práctica esta Navidad acabará siendo lo que nos acompañará en estos días en los que hay unos colores que son esenciales.
Uno de los más destacados es el color rojo que sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en unos días en los que cada elemento acabará siendo esencial. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede ser el que nos dará más de una sorpresa en estos tiempos de luz y alegría.
Unos colores dorados o plateados son sinónimo de elegancia y con una serie de detalles que pueden darle el punto festivo que puede acabar siendo esencial. Por lo que, tendremos que estar preparados para un giro importante que será el que nos dará un pequeño giro radical que hasta la fecha no sabíamos.
Estas son las manicuras más elegantes de esta Navidad 2025
Los expertos de The Manicurist nos dan algunos detalles que deberemos tener en cuenta: «Clásicos reinventados o combinaciones audaces, estos tonos siguen siendo las estrellas indiscutibles de las fiestas, disponibles en esmalte Green™ o semipermanente Green Flash™. Como Poison, un esmalte verde abeto salpicado de destellos luminosos, como un paseo nocturno en un bosque encantado… Un clásico chic para abrir la temporada festiva. Combínalo con un esmoquin satinado o un vestidito negro que resalte la intensidad del verde con glitter. Y completa con pendientes dorados o stilettos de charol para un toque radiante sin exagerar. Porcelaine, un esmalte blanco marfil y sedoso, que evoca un velo de seda y realza todos los tonos de piel. Un tono off-white atemporal, ideal como base de nail art o para una manicura minimalista. Para un look modern fairy tale, combínalo con un vestido vaporoso en tonos blush o dorado pálido. Y para un estilo effortless chic: jersey irlandés trenzado, vaquero crudo o beige, botines camel y un gorrito de lana. Por último, para tus uñas rojas, apuesta este año por Dark Dahlia, un esmalte rojo de moda con matices ciruela, tan hipnótico como los pétalos aterciopelados de esta flor. Un tono delicioso que combina de maravilla con un vestido de terciopelo burdeos, stilettos finos y un clutch dorado… Estilo velvet crush asegurado».
Siguiendo con la misma explicación: «Las fiestas son la ocasión perfecta para atreverse con tonos intensos, chic y alineados con las tendencias actuales. Este invierno, tres nuevas tonalidades se suman a la paleta de Manucurist y, admitámoslo, ¡pueden eclipsar incluso al árbol de Navidad! Comenzamos con Prune, un esmalte burdeos profundo con matices aterciopelados. Su tonalidad púrpura envuelve la mano con una sofisticación cálida, ideal para las noches invernales. EL rojo oscuro couture por excelencia, favorece a todas las pieles y combina maravillosamente con joyas doradas o plateadas. En esa misma línea nace Mocha: un esmalte marrón oscuro con subtonos fríos y acabado suave que recuerda al grano de café tostado. Una tonalidad profunda y gráfica que aporta modernidad a tu estilo festivo. Ideal en total look Brown nails, como base para un nail art minimalista o con toques dorados. Para una estética “Winter chic”: jersey trenzado, falda satinada en tono topo, reloj de acero cepillado y botas marrones. Encantador.
Fairy completa este trío de ensueño. Se trata de un esmalte blanco nacarado holográfico tan delicado como un claro de luna en noche de fiesta. Una tonalidad que capta la luz y la refleja con elegancia. En manicura completa da un efecto joya, y en French o accent nail ilumina la mano al instante. Lo visualizamos con un conjunto satinado burdeos, labial berry y joyería sutil».