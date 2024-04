Mango tiene por menos de 60 euros el clon del bolso de lujo que le han regalado a Lola Lolita por su cumpleaños

Las influencers nos siguen de guía para comprar nuevas adquisiciones. En este caso, hemos encontramos el clon del bolso de lujo que le regalaron a Lola Lolita por su cumple.

Está en Mango, es un super capazo que puedes llevar a la playa, a la piscina y donde quieras con lo necesario e indispensable para lo que necesites en primavera y verano. ¿Quieres saber más sobre este bolso?

El clon del bolso de lujo de Lola Lolita

Hablamos del capazo de fibra natural con el que copias a la influencer de moda y de paso vas siempre top.

Es de tipo shopper, algo más grande para que sumes ahí todo lo que quieras. Pero sin pasarte. Lleva dos asas largas, asa con detalle de nudos y el cierre de gancho para tu mayor comodidad.

Entre sus medidas, 45.0×22.0x14.0cm (LargoxAltoxAncho), así lo tienes para saber qué te cabe allí y qué no.

Cuáles son los materiales de este capazo

Diseño en Barcelona, como otros productos de la firma, su composición destaca por estar elaborado en 90% hoja de palma de coco y 10% piel bovino. De esta forma apuestas por la sostenibilidad porque la palama de coco es perfectamente reciclable y lo tenemos para tener presente y preservar nuestra salud y la del medio ambiente.

Cómo podemos cuidar este clon del bolso de lujo

Siempre debemos tener presente cuáles son los materiales con los que se elaboran las piezas tanto de ropa como accesorios para poder mantener y cuidarlas mejor.

En este caso, desde la web de Mango aconsejan no lavar, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco, no se puede usar secadora. Haz caso a estas especificaciones y también a la etiqueta que es la que marca realmente cómo debemos cuidar cada prenda.

Es un bolso versátil pero como lo llevaremos a la playa, debemos tener algo de cuidado para que no se moje y controlarlo bien. Además, hay que guardarlo en un lugar que no sea húmedo si no es posible que se estropee mucho antes.

Con qué podemos combinar este bolso

Con lo que quieras, porque lo tienes para esta primavera, para dar un paseo, de fin de semana, con tu traje de baño y toalla cuando vas a la playa o a la piscina y hasta para una fiesta donde puedas lucirlo y meter lo que quieras dentro de él.

Desde Mango aconsejan algunas prendas que puedes tener y que compras directamente en su web. como la camiseta blanca de seda y manga larga que tiene un precio de 59,99 euros, además del jean recto en negro de precio 29,99 euros, o la sandalia de tiras de piel en color negro que tienes por un precio de 49,99 euros, y los pendientes de aros en dorado y precio de 9,99 euros, con esto tienes un look completo para este momento y en concreto para esta primavera.

Cuál es el precio del clon del bolso de lujo

El precio que tiene este bolso es de 59,99 euros y ya sabes las medidas, las tallas son únicas en este caso porque se trata de un bolso, de un accesorio.

Comprar en tienda física o bien online

En este caso, hablamos de un bolso que se puede comprar cómodamente en la web y no tienes que desplazarte. Pero también lo tienes en la tienda física. Para ser si está en tu tienda favorita, entonces es mejor que compruebes antes la disponibilidad y así vas mucho más segura a todos lados.

Bolsos realmente parecidos al clon del bolso de lujo

Dentro de la web de Mango tienes cantidad de bolsos parecidos y que son tipo capazos.

Bolso de capazo de fibra natural: precio de 79,99 euros

Bolso de capazo de doble asa con material de piel en marron. Su precio es de 49,99 euros.

Bolso shopper de efecto piel con precio de 29,99 euros

Mini capazo trenzado para cantidad de ocasiones. Precio de 49,99 euros.

Bolso trenzado de doble asa de precio 29,99 euros

Por qué optar por los capazos en verano

Hablamos de un bolso de grandes dimensiones que nos soluciona cualquier jornada en la que solemos ir. Con él, podemos ir desde lo más casual para ir a la piscina a ser la más elegante de la fiesta si lo eliges con vestido negro y super tacones.

Espacio y practicidad

Tales bolsos suelen tener mucho espacio para llevar cantidad de cosas. Allí van las toallas, las gafas, traje de baño de recambio y más.

Versatilidad

Es otra de las características de estos bolsos. Son perfectos para ir a la playa pero también en primavera, y hasta para una cena y fiesta como hemos destacado.

Durabilidad

Normalmente están confeccionados con materiales resistentes y muchos de ellos sostenibles, así que te duran en el tiempo