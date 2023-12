Mango tiene el clon de los pantalones de terciopelo de Amal Clooney: son irresistible

Amal Clooney es todo un referente de estilo que no podemos dejar de intentar imitar, estos pantalones de terciopelo Mango son un clon de uno de sus looks más icónicos. George Clooney es uno de los hombres más atractivos de Hollywood que no dudó en enamorarse de una mujer radicalmente distinta al tipo de belleza habitual de la meca del cine. Amal era una joven abogada con una mente brillante y un estilismo que rompía esquemas. Por lo que, no es de extrañar que cada prenda que lleva sea imitada o copiada por las grandes marcas.

Amal Clooney es todo un referente de estilo

Esta abogada ha demostrado que más allá de la belleza está una inteligencia que le ha valido para labrarse una importante carrera. Pese a llevar años con George Clooney es todo un referente de los looks working de millones de mujeres en todo el mundo. Sigue apostando por los pantalones o los vestidos cómodos, más allá de los eventos de alfombra roja a los que acude.

Esta mujer consigue destacar con unos simples pantalones y una camisa. No necesita nada más para demostrar que el estilo se lleva dentro. Fue capaz de enamorar a uno de los hombres más guapos del mundo gracias a estos outfits que demostraban carácter y se salían de lo que sería habitual para este tipo de belleza.

Nada más lejos de un Hollywood de brillos que un terciopelo negro. Uno de los tejidos lujosos que se lleva esta temporada y es uno de los favoritos de Amal Clooney. Puedes conseguir un estilo de 10 solo con algunas pinceladas y un desembolso mínimo de dinero. Con esta copia low cosr de una prenda de lujo, no puedes fallar.

El clon de los pantalones de terciopelo de Amal Clooney está en Mango

Mango es una marca española que está traspasando fronteras y uno de los motivos de su éxito está relacionado con esta manera de fijarse en los referentes de moda. Estar al día de lo que necesitamos es esencial, como también lo es combinarlo de varias formas diferentes. Un buen básico, versátil y cómodo es lo que conseguimos con estos pantalones de terciopelo que ha llevado Amal Clooney.

Los pantalones de terciopelo son tendencia, especialmente en estos días en los que necesitamos unos estilismos un poco más llamativos. Tienen un toque propio de la realeza que llega a pie de calle de mano de una low cost como esta. Gracias a Mango conseguiremos un estilo realmente digno de una estrella de Hollywood.

Son cómodos y calentitos. Si hay algo que queremos a estas alturas del año, es la máxima comodidad posible, en especial si se trata de un pantalón con el que seguro que triunfamos. Queremos una pieza especial, pero sin renunciar a una capacidad enorme para adaptarse a cualquier look.

La versatilidad es un elemento esencial de esta prenda. Vas a poder llevar los pantalones con una camisa blanca o hasta con una sudadera, nada se les resistirá. Son la imagen más absoluta de la versatilidad plena. Por lo que invertir en ellos es una buena opción si queremos hacernos con una prenda espectacular para estos días.

Los detalles marcan la diferencia. Son rectos y de cintura elástica. Hacen tipazo al ser de tiro alto y se adaptan perfectamente a cada uno de nuestros movimientos. No habrá fiesta que nos detenga en unos días en los que necesitamos recuperar el tiempo perdido y no parar de movernos. Hazte con estos pantalones de terciopelo dignos de Amal Clooney con el sello de Mango por solo 25 euros. Están disponibles desde la talla XXS hasta la XXL.