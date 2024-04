Mango Home tiene el camisón de gasa más fresquito con el que podrías salir a la calle este verano

Como al inicio de cada primavera, las prendas de gasa de algodón se vuelven las principales protagonistas de los catálogos de las mejores marcas de moda. Este año, parece que serán tendencia especialmente los camisones con esa tela. Mango Home tiene el camisón de gasa más fresquito.

Es un buen ejemplo porque no sólo es para casa, también puedes salir a la calle con él e ir siempre bien fresquita.

El camisón de gasa más fresquito

Este vestido es agradable al tacto y no irrita la piel, lo que lo convierte en una de las mejores elecciones posibles para las mujeres de cara al verano. Suponiendo que no tengas aún una prenda para las primeras y las últimas horas del día, ésta es perfecta por su comodidad y su frescura natural.

¿Cuáles son las características del camisón de gasa de algodón de Mango?

A nivel diseño, nos topamos con uno más bien corto, sin manga, y con unos tirantes finos con cierre de lazo que le dan un aspecto más fino y sofisticado. Elegante, al punto de que puedes utilizarlo fuera del cuarto de dormir sin problemas, es ideal para usarlo mientras lees tu libro favorito o ves tu serie preferida.

Solamente asegúrate de escoger la talla que se ajuste a tu silueta. Recuerda que van desde la XS hasta la L, y que hay una guía de tallas en la web de Mango.

El marrón medio, un tono moderno y fácil de combinar

A diferencia del marrón de toda la vida, que puede resultar un poco aburrido y hasta pasado de época, el marrón medio representa una de las tonalidades castañas más atractivas para las mujeres jóvenes en la actualidad.

Es un tinte castaño, beige y marrón claro, totalmente seductor y acaramelado, ese tinte castaño caramelo o castaño nuez inmejorable como opción para tener una noche romántica con tu pareja. Una alternativa muy interesante a los colores blancos típicos de esas situaciones.

100% algodón de la mejor calidad: el camisón de gasa más fresquito

Otro detalle de esta prenda es que ha sido confeccionada totalmente en algodón de la mejor calidad que se puede encontrar en el mercado ahora mismo. Hallarás que es suave al contacto con tu piel. Si el fin de semana te quedas un rato más en la cama, lo disfrutarás muchísimo con este camisón de gasa.

Por otro lado, imposible no destacar que se trata de un artículo que ha sido diseñado en Barcelona en exclusiva para las colecciones 2024 de Mango.

Versátil: el camisón de gasa más fresquito

Puedes llevar este vestido también para salir, para una fiesta, una comida o cena en la terraza y mucho más. es por esto una prenda bien versátil para todas las ocasiones que quieras.

¿Cuáles son los cuidados de esta prenda?

Las buenas noticias es que puedes lavar este camisón en la lavadora, siempre que no supere los 30° C. También puedes plancharla, por debajo de los 110° C. Así, mantenerlo impecable será sencillo.

Sin embargo, no debes limpiarlo con lejía ni blanqueador. Y aconsejan entonces no limpiarlo en seco ni meterlo en la secadora. Además de eso, nosotros te aconsejamos que cuando lo laves lo hagas del revés. Y te recomendamos que no dejes que se seque al sol, sino a la sombra. Desde Mango Home así lo establecen y lo mejor es hacerles caso además de mirar bien la etiqueta.

¿Cuál es el precio? ¿Los envíos son gratuitos?

El coste de este camisón de gasa de algodón de Mango es de 29,99 euros, lo que no está nada mal siendo una prenda que puede acompañarte durante años.

Resistente y versátil, éste es de esos camisones que, quizás excepto en las noches más frías del invierno, vas a poder lucir a diario por lo adaptable a diversos climas que es esta tela.

Respecto a los envíos, únicamente son gratis los envíos a las tiendas físicas de Mango. Tendrás tu producto listo para ir a recogerlo de 2 a 6 días laborables. Y hasta puedes decidirte por un envío a domicilio o envío a punto ASM pero éstos tienen un coste extra de 3,95 euros.

¿Cómo hacer que sean gratis? Simple, tienes que sumar algún otro artículo a tu carrito de compras. Es que tanto los envíos a domicilio como a punto ASM son gratis gastando 30 euros o más.

Finalmente, tienes 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los métodos habilitados por Mango para ello. Son los siguientes:

Devolución en tienda – Gratis

Devolución en punto GLS – Gratis

Devolución con recogida a domicilio – Gratis

Dicho esto, la prenda debe estar en excelentes condiciones para que la devolución sea aceptada. Una vez confirmada, recibirás el reembolso de tu compra durante los días posteriores en el mismo medio de pago con el que hayas abonado la compra. No habrá descuentos, al ser todas las devoluciones gratuitas.