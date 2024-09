Mango arrasa con el clon del Kelly de Hermès que ya se está agotando

Hermès tiene un serio competidor, Mango arrasa con el clon de su mítico Kelly que se está agotando por momentos. Un buen bolso es una herramienta fundamental para nuestro día a día, especialmente si tenemos en cuenta que estamos ante una carta de presentación. Ya sea para salir de casa a tomar algo, para ir a la oficina o para perdernos por el mundo, este bolso es uno de los básicos que no podemos dejar escapar en estos días que tenemos por delante.

Esta marca de lujo nos ofrece un producto de primera calidad, hecho a mano y casi a medida o a gusto de la persona. Tiene lista de espera y no es de extrañar, estamos ante un bolso que puede durar más de una vida. Los materiales y la forma en la que está hecho son una clara garantía de lo que podemos tener entre manos. Pagando esos 5.000 euros que pueden tener entre manos un bolso que puede ser una de las mejores opciones para nuestro día a día que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Se nos va de precio el original, pero no el clon de Mango.

El clon del Kelly de Hermès está en Mango

La marca low cost Mango no duda en darnos lo mejor de la mano de una serie de elementos que debemos tener en cuenta y que quizás nos ayudarán a obtener aquello que queremos. Un buen básico que nos trasladará en el tiempo a una década dorada de la moda. Además de recordarnos a un personaje que ya es un icono de la moda.

La marca Hermès nos presenta este bolso como: Un bolso con una historia que nos relatan desde su página web: «Cuando Robert Dumas, yerno de Émile Hermès, crea el bolso para mujer con correas en los años 30, la Maison se adentra en la era de la audacia y la modernidad. No obstante, la historia no termina ahí. Bastó con una fotografía, la de Grace Kelly disimulando tras él las curvas de su embarazo, para convertirlo en una leyenda. Así nació el bolso Kelly».

Siguiendo con la misma explicación: «De estética depurada y líneas radicales, el bolso Kelly es en sí mismo una demostración de estilo. Con sus versiones, que varían desde el tamaño 40 hasta el mini, constituye una expresión múltiple de la feminidad: audaz y plural, en constante evolución».

Con una novedad que ha sido añadida para atraer el sector masculino al mundo de los bolsos: «Del cierre Touret al candado, cada detalle emblemático del bolso Kelly ha conseguido permanecer en el corazón de esta línea masculina. Cada modelo, confluencia de elegancia y practicidad, encuentra naturalmente su lugar en el día a día de los hombres».

Sin duda uno de los elementos que más destaca de este bolso es ese cierre que ya es mítico: «xEl Kelly, cuyo cierre se ha convertido en emblema, concentra en sí mismo todos los códigos de la Maison Hermès. Sus dos cinchas se cruzan y se cierran sobre un torniquete trabajado como una joya que se ve discretamente sujeto por un candado».

Mango tiene el clon de este mítico bolso

Nuestra low cost favorita Mango, tiene el bolso Kelly de Hermès, hecho a su manera. No con los detalles de la marca de lujo, pero poco se separa de este tipo de elemento que se ha convertido en mítico y que puede darnos más de una alegría esta temporada.

Es un shopper con candado que se ha convertido en el básico que todo el mundo quiere de esta marca española que se ha basado en las de lujo para crear una colección sorprendente. Seguramente podemos enamorarnos de unas piezas que han acabado siendo las que nos acompañarán en más ocasiones.

Un bolso es un buen básico que seguramente nos ayudará a saber un poco más de un elemento que puede ser clave y que realmente nos servirá de mucho más de lo que imaginamos. Puedes tener el bolso de Grace Kelly, una princesa que cambió el mundo y la moda con su estilo,

Su historia de amor traspasó fronteras, pero también tuvo un final trágico, un homenaje a la vida que podemos tener en este momento con un bolso ideal para darle la bienvenida al otoño. Si estás pensando en hacerte un regalo o un autorregalo, busca esta pieza del catálogo de Mango o ve a alguna de sus tiendas en busca de él.

Está hecho en poliuretano, es decir, no esperes que sea de piel como el original, pero por menos de 40 euros, es un buen básico. Hazte con él antes de que se agote, todo el mundo está pendiente de este bolso Kelly que puede cambiarlo todo y es el básico que deseamos.