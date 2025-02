Los llevaban tu abuela y tu madre y ahora son la última moda: el pantalón fluido de Parfois que mejor queda

Parfois tiene el pantalón fluido que mejor queda un buen básico que se adaptará a nuestros movimientos y ya llevan nuestras abuelas y madres. Ellas fueron de las primeras que empezarán a usar un tipo de prenda que se ha convertido en una novedad destacada. Sin duda alguna, tenemos que apostar claramente por un tipo de pieza que acabará siendo la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Este pantalón fluido es sin duda alguna un buen aliado del estilismo más auténtico.

La base de todo look es un buen pantalón. Para poder descubrir la esencia de estas prendas que serán las que nos acompañarán en cualquier ocasión, un buen básico que será la base de estos días en los que debemos empezar a pensar en lo que tenemos por delante. Llega la recta final de un invierno que ya mira hacia una primavera que quizás hasta ahora no teníamos en mente. Para empezar a descubrir prendas de nueva temporada que nos apasionen, debemos ver llegar estos cambios que son los que marcarán la diferencia.

Los llevaban tu abuela y madre y ahora son última moda

Remontándonos a los orígenes de los pantalones en España, debemos descubrir lo mejor de una prenda de esas que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia importante. Sin duda alguna, hay que buscar este tipo de prendas con alma que quizás no pensábamos que podríamos descubrir.

La falda pantalón o los pantalones fluidos son todo un símbolo de la revolución que tuvo lugar a principios del siglo XX y se consolidó durante este periodo. Seguro que recordamos a nuestras abuelas con falda, las nacidas a principios de siglo dieron pasó a unas hijas, nuestras madres que sí que empezaron a llevar pantalones.

Desde el blog de la Biblioteca Nacional de España nos indican la importancia de la falda pantalón: «En 1911, cuando en casi ningún lugar del mundo existía el sufragio femenino, la introducción en la moda de una en apariencia inofensiva prenda que daba mayor comodidad a las mujeres produjo una conmoción de tal magnitud que hizo temblar el sólido edificio del universo masculino. La falda pantalón hizo casi tanto por la ampliación de los derechos de la mujer como las manifestaciones de las sufragistas. Antes de ese año las mujeres habían usado esa prenda para montar a caballo o ir en bicicleta, pero ponérsela como vestido de calle fue lo que desató las iras de muchos hombres tanto en España como en toda Europa. No todas las mujeres aplaudieron la falda pantalón, ni siquiera activistas de mentalidad avanzada como Carmen de Burgos, Colombine, la primera periodista profesional española. En un artículo que publicó en enero de 1911 en la revista Por esos mundos, titulado ‘Extravagancias de la moda’, afirmó que la coquetería femenina estaba amenazada por la falda pantalón, hija legítima del feminismo».

Parfois tiene el pantalón fluido que mejor queda

Un heredero de esta falda pantalón, es este pantalón fluido, que puede recordarnos a esas primeras revolucionarias. La marca por excelencia no ha dudado en darnos algunos detalles de este tipo de pantalón que Parfois nos presenta en esta nueva temporada.

Los tenemos en varios colores y texturas, pero en esencia, podremos apostar claramente por un estilo de esos que destaquen. Es un buen pantalón que se adapta a nuestros movimientos, al ser fluido y tener la cintura elástica justo lo que necesitamos en estos días.

Tienes el pantalón que hubiera llevado tu madre o abuela en Parfois dispuesto a triunfar, en toda una declaración de intenciones. Sobre todo, si tenemos en cuenta que tendremos la opción de conseguir una pieza de esas que siempre quedan bien, con todo nuestro armario.

Es ancho y cómodo, justo lo que necesitas para poder lucirte de forma que quizás hasta ahora no habíamos pensado. Es la máxima expresión de una pieza fluida que siempre nos quedará bien. No importa con qué lo combines, te hará las delicias de cualquier look.

Puedes incorporar una camisa al look o un jersey que sea el encargado de darte el toque de confort que necesitas. En cualquier ocasión podrás lucirte con un pantalón fluido que te recordará estas primeras faldas pantalón que marcaron una época.

No lo dudes, hazte con una pieza que tienes disponible en Parfois por un precio que te costará creer. Vas a hacerte con esta prenda de ropa para tu armario con mucha historia y un diseño espectacular a la venta por un precio que será de lo más apetecible.

Lo bueno de esta tienda es que no necesitas gastar mucho dinero para gastar bien, sino más bien todo lo contrario. Por sólo 39 euros, te llevas la prenda más viral de la temporada en Parfois.