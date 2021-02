Estas tres novedades son las más esperadas de esta semana en Zara, vestidos y conjuntos de lino compiten con jerséis de punto para ser éxito de ventas. Zara diseña sin parar, se adapta a los nuevos tiempos combinando tejidos naturales con piezas que parecen sacadas de una tienda de artesanía. En este final de mes con la mirada puesta en la primavera buscamos comodidad, frescura y ese toque cálido que nos invita a abandonar el abrigo para apostar por la chaqueta. Si quieres darte un capricho, hacer un regalo o preparar tu armario para la primavera, toma nota de estas tres novedades de Zara.

Estas son las tres novedades más esperadas de esta semana de Zara: Lino y punto

Este primer conjunto de lino es uno de los más bonitos que ha creado Zara. Lo podemos llevar junto o por separado, es un dos piezas espectacular. El tono neutro con el bordado que parece a mano en blanco convierte a estas prendas en una de las más esperadas de las novedades de esta semana de Zara. Con este conjunto podemos empezar a pensar en primavera, disfrutar de un tejido como el lino, fresco y ligero. El estilo sencillo y los detalles son los que acaban marcando la diferencia.

La camisa de lino más bonita y favorecedora de este 2021. Cuando esperamos el buen tiempo, lo hacemos pensando en una serie de prendas que enamoren a simple vista. En el caso de esta camisa lo tiene todo para darnos más de una alegría. Las mangas tres cuartos, los detalles bordados y el color tierra que invita a descubrir la naturaleza o las playas. Con unos vaqueros o los clásicos pantalones blancos podemos disfrutarla. Vale 29,95 euros, un dinero bien invertido en una prenda de calidad.

La falda de tubo que estiliza. Las faldas de este tipo son muy favorecedoras. En el caso de esta prenda estamos ante una pieza digna de mención. Con unos detalles, una línea bordada en vertical por las costuras que consigue adelgazar aún más a simple vista. Esta falda nos puede acompañar toda la primavera, pero también en verano. Con una camisa blanca o un top, seremos las mejor vestidas de cualquier chiringuito a primera línea de mar. Al igual que la camisa vale solo 29,95 euros.

Este jersey de punto con los hombros al aire es la gran apuesta de esta semana de Zara. Esta prenda tiene un diseño arriesgado, los hombros quedan al descubierto en un diseño que parece tejido a mano. El color blanco y el hecho de que es un punto ligero permite llevarlo en primavera. Es una auténtica declaración de intenciones a la espera de esos días largos en los que el sol brille y se pueda salir en busca de aire puro. Tomando algo en una terraza o disfrutando de un paseo cerco de la playa, nos resguardaremos de la suave brisa de los días primaverales con un jersey que vale solo 29,95 euros en Zara.

Un vestido de lino que te hará parecer más delgada de inmediato. Entre las novedades está esta obra maestra del diseño de Zara. El tejido enamora nada más tocarlo, el color es impresionante, con una chaqueta vaquera y unas sandalias podemos recorrer las terrazas de medio mundo. La parte de arriba es tipo camisero, con un cuello muy elegante y una manga larga que acaba en puño. Es una de esas prendas que puestas quedan aún mejor que tal como se ven en la página web o en las modelos. Disfrutamos de este tejido fresco y también del diseño más favorecedor posible. El fruncido de la parte central consigue el efecto vientre plano sin ir al gimnasio. Ayudará a disimular algunos centímetros de más. Este vestido está pendiente de reposición, en breve volverá a estar disponible después de agotarse rápidamente.

Estas novedades son las prendas más buscadas de la web y las tiendas de Zara. Buscando la comodidad extrema, pero también la elegancia de unas piezas que están destinadas a agotarse rápidamente. Es el momento de planificar la nueva estación, de soñar con esas tardes infinitas de sol y de esperar lo mejor. La ropa tiene efectos positivos en nuestro estado anímico, es más importante de lo que puede parecer. Hay prendas que van más allá de lo que son, no es el jersey de punto de Zara que tanto me gusta, es el jersey con el que me veo espectacular. Esas emociones que generan, ese bienestar, merece una pequeña inversión.

Son tiempos difíciles, pero no por ello debemos renunciar a las pocas cosas que nos hacen felices. La nueva colección de Zara representa ese positivismo, alegría y diseño destinado a quedar siempre bien, sin renunciar a la comodidad que estamos buscando. Alguna de estas prendas tiene esa capacidad casi mágica de cambiar el estado anímico, más de una, nos sacará una sonrisa de inmediato.