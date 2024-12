La Reina Letizia vuelve a apostar por la moda local y estrena un diseño de Max Mara en Roma

Los Reyes Felipe y Letizia ya están en Italia para su viaje de Estado. Acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Albares, y la secretaria de Estado de Comercio, María Amparo López, los monarcas aterrizaron en la capital de la República italiana este martes 10 de diciembre, siendo durante la jornada de este miércoles cuando ha tenido lugar la cena de Gala presidida por el presidente de la República, Sergio Mattarella. El convite se ha celebrado a las 20 horas en el Palacio del Quirinal, ubicado en Roma.

El viaje de Estado de Don Felipe y Doña Letizia a Italia, cabe destacar, responde a la invitación del Presidente de la República, Sergio Mattarella, y permite dar continuidad a la relación de amistad entre ambos países, así como seguir estrechando, dinamizando y fortaleciendo la relación bilateral.Ha sido alrededor de las 20:00 horas cuando Sus Majestades, muy sonrientes, han hecho su aparición en el Palacio Quirinal de Roma, donde han sido recibidos por MSergio attarella y su hija, Laura Mattarella, quien actúa desde hace años como primera dama. El actual presidente italiano, cabe destacar, enviudó en 2012 y de ahí que no haya una primera dama de forma oficial y Laura haya tenido que ejercer como tal en estos seis años de mandato.

Los Reyes Felipe y Letizia en la cena de Gala en Italia. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, la Reina Letizia ha vuelto a apostar por la moda local, luciendo un sofisticado diseño de la firma Max Mara. Este elegante vestido de gala está confeccionado con un cuerpo sin mangas de georgette en pura seda, complementado con una falda de raso brillante cortado al bies. Destacan detalles como el drapeado escultórico en uno de los hombros, que aporta movimiento y distinción, y un delicado corte en forma de lágrima en la parte delantera, que añade un toque moderno y refinado al conjunto.

El diseño, disponible en la web de la marca por un precio de 599 euros, refleja la preferencia de la Reina por elegir prendas representativas del país anfitrión en sus visitas oficiales. Anteriormente, en Francia había optado por Dior, mientras que en Dinamarca sorprendió con una pieza de Rotate, mostrando así su habilidad para combinar elegancia y diplomacia a través de la moda. La Reina Letizia ha completa su estilismo con dos piezas del lote de pasar. En concreto, las pulseras gemelas realizadas con diamantes, cuyo origen se encuentra en una corona de Cartier que Alfonso XIII entregó a Victoria Eugenia como regalo de bodas.

La Reina Letizia en la cena de Gala en Italia. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia ha lucido también unos pendientes en forma de lágrima, realizados en oro blanco y diamantes negros, de la firma suiza De Grisogono; y su anillo de Coreterno. Por su parte, el Rey Felipe VI ha optado por un esmoquin negro, una elección que destaca por su sofisticación intemporal. El atuendo está compuesto por una chaqueta con solapas de seda, una pajarita negra perfectamente ajustada y un chaleco cruzado que aporta un toque adicional de distinción. La camisa blanca con cuello rígido y puños franceses completa el conjunto, permitiendo que los detalles del traje resalten aún más.

La Reina Letizia obedece a Doña Sofía y no luce tiara en Italia

La monarquía española, como muchas otras casas reales de Europa, sigue una serie de tradiciones y protocolos que se transmiten de generación en generación. En este contexto, un aspecto particularmente interesante es el uso de las tiaras, piezas emblemáticas que representan el poder y la dignidad real. La Reina Sofía, por ejemplo, siempre ha sido muy consciente del simbolismo detrás del uso de las tiaras, una tradición cargada de significados históricos y políticos. Así, durante su reinado, Sofía estableció ciertas normas sobre cuándo y cómo debían usarse estas joyas. A lo largo de los años, la Reina Sofía mantuvo que las tiaras solo deberían usarse en momentos de especial relevancia, como grandes galas, cenas de estado y otros eventos de alto nivel que involucraran a figuras políticas internacionales de peso. Además, impuso la regla no escrita de no usar tiaras en países no monárquicos.

Los Reyes Felipe y Letizia con Doña Sofía en una recepción en Madrid. (Foto: Gtres)

Consciente de la importancia del simbolismo en la realeza, Doña Sofía consideró durante su papel como Reina consorte de España por su matrimonio con el Rey Juan Carlos I, que el uso de tiaras debía limitarse a aquellos países donde la monarquía es también una institución vigente, como Reino Unido, los Países Bajos o Bélgica. Una visión que ha heredado ahora la Reina Letizia. Así, en países como Italia que, aunque cuenta con una fuerte historia monárquica, no tiene una monarquía en ejercicio, se opta por no usar estas joyas de gran valor simbólico.