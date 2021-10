Llega una de las citas más importantes del año para los Reyes. Después de que la semana pasada don Felipe y doña Letizia presidieran junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, ahora sus Majestades afrontan otra de las veladas destacadas de su agenda. Se trata de la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo que este año, además, vuelve a los salones del Hotel Ritz de Madrid tras la remodelación a la que se ha sometido el inmueble.

Una cita en la que doña Letizia brilla de manera especial y suele sorprender con estilismos a veces un tanto arriesgados. Y es que para la Reina, los actos relacionados con el Periodismo tienen un significado importante, ya que recuerda su etapa como periodista. En sus primeros años como princesa, la Reina apostaba por diseños en tono negro, sobrios y sencillos, pero últimamente su estilo ha experimentado una importante evolución. Imposible olvidar el año 2017, cuando la esposa de Felipe VI, en pleno mes de noviembre, apostó por un minivestido en blanco y negro de tirante ancho y al más puro estilo años 20 de Teresa Helbig, un modelo que años antes había llevado Ivana Baquero en la alfombra roja de Cannes en el estreno del filme ‘El laberinto del fauno’.

El pasado año, doña Letizia apostó por un sobrio diseño en negro de Armani, de corte recto con fruncido en la zona de la cadera, cuello redondo y manga francesa. Un vestido que había estrenado en un de las anteriores ediciones del concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias. La Reina lo combinó con zapatos de salón y clutch a tono.

Sin embargo, si hay un look con el que la Reina ha destacado de manera especial es el que escogió para la edición de 2019. Doña Letizia sorprendió con un sofisticado diseño de largo tobillero en negro con bordados en dorado de inspiración oriental del modista Dries Van Noten, uno de los predilectos de la reina Matilde de los belgas. Un modelo que combinó con sandalias bicolor, un original recogido a modo de falso bob y pendientes florales de Helena Nicolau.

Dada la evolución de estilo que ha experimentado Su Majestad en los últimos tiempos cabe esperar que sorprenda con un diseño nuevo de alguna firma emergente de moda made in Spain, ya que suele apostar por dar visibilidad a las nuevas marcas que además se caracterizan por procesos de confección sostenible.

Un premio en clave femenina

Este año, el galardón ha recaído en la periodista, historiadora, columnista y escritora estadounidense Anne Applebaum. El jurado ha acordado otorgarle el galardón “por su labor de investigación y divulgación sobre el autoritarismo y los nuevos fenómenos populistas. Sus artículos en The Atlantic y anteriormente en The Economist, Evening Standard y The Washington Post son una referencia para entender los movimientos sociales y políticos de países europeos como Hungría y Polonia, donde están en cuestión algunos de los principios, libertades y valores intrínsecos a la Unión Europa”. El premio lo convoca anualmente la Asociación de Periodistas Europeos bajo el patrocinio del BBVA. Está dotado con 24.000 euros y una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández.