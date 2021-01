Poco antes del inicio de la crisis sanitaria, doña Letizia nos sorprendía con uno de sus estrenos de estilo más aplaudidos de los últimos tiempos. Fue en el mes de febrero del pasado año, en un acto en el Palacio de El Pardo, cuando nadie podía pensar en lo que iba a ocurrir apenas unas semanas después. La esposa de Felipe VI acaparaba todas las miradas gracias a su outfit en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2019. Lo hacía gracias a un diseño de lana de escote asimétrico drapeado y largo midi, con puños largos de la firma COS, que entraba por la puerta grande en el armario de Su Majestad.

Aunque se trataba de una nueva marca en el vestidor de la Reina, lo cierto es que COS pertenece al conglomerado de H&M, que también incluye otras marcas como & Other Stories, que ya ha lucido la Reina en alguna ocasión, como en la cena ofrecida por Sus Majestades con motivo de la cumbre del clima en el Palacio Real o durante una de las últimas inauguraciones de la feria ARCO.

Pero a diferencia de lo que ocurre con otras marcas, en el caso de COS apuestan por creaciones de estilo clásico y colores neutros, lo que las convierten en prendas atemporales que no siguen en ningún caso las tendencias, perfectas para entrar a formar parte de nuestro fondo de armario. La marca utiliza además materiales sostenibles y reciclados y mantiene precios competitivos, que van desde los 40 euros hasta los 400 euros. Una filosofía que le ha garantizado el éxito desde su fundación hace ya más de diez años, en 2007.

Ahora, la marca acaba de lanzar al mercado la segunda colección de su línea Active. Una colección que se compone de una serie de piezas básicas, junto a otras más técnicas y ligeras pensadas para la yuxtaposición en nuevas tonalidades. Cada una de las prendas está pensada para ir mas allá del entrenamiento. Detalles únicos y la tecnología sin costuras son la base esta especial colección, que ha sido específicamente diseñada para adaptarse al movimiento diario y cuyas prendas son tan versátiles que pueden ser utilizadas tanto para hacer deporte como para estar en la comodidad de nuestros hogares. De esta manera, COS Active incorpora elementos deportivos junto a elevadas siluetas confeccionadas a partir de tejidos sostenibles y reciclados, en línea con la filosofía de la que puede presumir la marca desde su origen.

Para esta nueva temporada, la marca apuesta por piezas clave entre las que destacan un mono de suave tejido pensado para una alta sujeción, acompañado por una falda de nylon reciclado. Una colección que no solo piensa en la mujer, sino también en el hombre. Por ejemplo, propone un chaleco acolchado de poliéster reciclado y costuras reflectantes y una serie de piezas técnicas perfectas para cualquier deporte. En esta tendencia resaltan el cortavientos impermeable y los joggers combinados con versátiles capas sin costuras. No faltan los básicos esenciales de algodón, las sudaderas relajadas y la ropa de exterior funcional, que completan una oferta pensada para el máximo confort tanto para mujer como para hombre. Sin duda, una colección a la que la reina Letizia no podrá resistirse y que además podrá compartir con don Felipe para practicar ambos sus deportes preferidos o para un día de relax en palacio. Pincha en nuestra galería y descúbrela.