Lefties saca la prenda mágica del verano: el mono blanco que debes tener en tu armario

Blanco, largo, sofisticado y por poco precio. así es el mono blanco que no te puedes perder y que es de lefties.

Lo mejor es que su precio es bien bajo y así te compras también variedad de complementos sin salir de un mismo lugar.

Así es el mono blanco que debes tener en tu armario

Es largo y elegante. Y según la firma, es denim, por lo que aporta ese material y comodidad que necesitas.

Lleva manga sisa, cuello pico y cierre de botonadura a tono en la parte delantera. Además destaca por sus diversos detalles, al contar con dos bolsillos en los laterales de la prenda y 4 falsos bolsillos 2 en la parte delantera de la prenda y 2 en la parte trasera.

Para tu información, está confeccionado en un cómodo y agradable tejido en 100% algodón. Algo a tener en cuenta porque aporta calidad y es más fresquito para esta temporada estival.

Cómo cuidar la prenda

Debes mirar bien la etiqueta para saber de qué manera lavar esta prenda. Así te durará en el tiempo y podrás ponértela varias temporadas.

El mono en blanco puede lavarse a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, sin limpieza en seco, no usar secadora, y lavar y planchar al revés.

Los mejores complementos para el mono

Aunque la prenda ya resulta por si sola, los complementos siempre le dan vida. por ejemplo, y en la misma web de lefties tienes sandalias, alpargatas, deportivas y otros de colores que ofrecen mayor viveza y alegría a esta prenda. Y como ahora hay rebajas, siempre tienes estos accesorios algo más baratos.

También está en gorro bucket de flores, los tarjeteros de diversos motivos, las gafas de sol, los packs de calcetines o braguitas, el tarjetero de barbie, y hasta cardigans para llevar sobre el mono cuando refresque.

Dónde se compra

Este mono está en la web de lefties. Ahora bien, en la misma web, puedes comprobar su disponibilidad en la tienda física en el caso de que tengas una bien cercana. Su precio es de 25,99 euros, y las tallas que ahora tienes disponibles para comprar la prenda son S, M, y L, así que es el momento de escoger tu talla y comprar antes de que sea agote. Es complicado encontrar monos de tales características a este precio.

Tienes toda la información de precios, envíos y devoluciones en la web.