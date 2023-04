Si eres una amante del universo beauty no puede faltar en tu rutina ni en tu neceser el Lip Hero Palm que ha lanzado Two Poles. Un perfecto bálsamo labial formulado con Ceramidas de muy alta calidad y Ácido Hialurónico, perfecto para culminar cualquier rutina de skincare. Además, este bálsamo labial totalmente vegano ayuda a reparar y proteger el labio,pero también actúa como un potente tratamientoantiedad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TWO POLES (@twopolescosmetics)

Habitualmente, los labios suelen ser los grandes olvidados de las rutinas de skincare. Pero eso tiene fácil solución. De hecho, en esta época del año, son los que más sufren las consecuencias del cambio de las temperaturas. La falta de glándulas sebáceas provoca que se irriten con mayor facilidad a causa de la deshidratación. En el momento en el que los labios comienzan a deshidratarse,es cuando empiezan a aparecer las temidas grietas que tantos dolores de cabeza provocan en invierno, pero también durante la temporada estival.

Perolos labios no solo son víctima de las temperaturas, el paso de los años también hace mella en esta parte tan sensible del rostro. Las arrugas son otra de las grandes amenazas para unos labios bonitos y saludables. Es por este motivo que Two Poles,marca de cosmética honesta,ha lanzado el nuevo Lip Hero Balmun potente bálsamo para cuidar los labios durante todas las épocas del año.

Se trata de un bálsamo labial que no solo ayuda a reparar y proteger los labios frente a la aparición de las grietas causadas por la deshidratación, sino que, también ayuda a reforzar la función barrera de la piel gracias a su formulación con ceramidas de muy alta calidad y es un potente tratamiento antiedad.Este efecto well-aging en el labio se consigue gracias a las ceramidas, que previenen arrugas al retener la humedad y retrasar el envejecimiento celular. La integración de ácido hialurónico en cuatro pesos moleculares hace que la hidratación penetre hasta las capas más profundas de la piel del labio rellenándolo desde dentro y haciendo que el labio se vea más voluminoso y con una apariencia jugosa durante más tiempo.



Esta nueva apuesta de Two Poles, básica en cualquier rutina, también es perfecta para utilizarla como gloss sobre un labial con color o incluso como iluminador, aplicando una pequeña cantidad de este labial en la parte superior del pómulo. Aporta una sensación inmediata de luminosidad y glow al rostro,lo que convierte al Lip Hero Balmen el aliado perfecto para tus labios y rostro en cualquier época del año. Tras un exhaustivo trabajo de campo, Two Poles ha conseguido dar con una fórmula de gran calidad y totalmente veganaque incluye, además de las Ceramidas y el Ácido Hialurónico en 4 pesos moleculares, ceras de origen vegetal y cera de abeja sintética. Todo esto recogido en un packaging elaborado a partir de plástico reciclado presentado en una caja con papel 100% reciclable y km0. Todo -tanto el producto como el packaging-fabricado por completo en España.Este bálsamo labial todoterreno ya está disponible en la web de Two Polesdesde el 22 de febrero en un formatode 15ml que podrás adquirir por un precio de 16€.