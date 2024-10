Kate Moss y Marta Ortega vuelven a aliarse: todo lo que se sabe

Marta Ortega continúa dejando sorprendidos a propios y extraños con sus innovadoras ideas para Inditex, la exitosa empresa textil que preside desde que su padre, Amancio Ortega, se retiró de sus cargos como fundador. Después de salir a la luz la colección cápsula de Stefano Pilati para la nueva temporada, Zara ha anunciado una nueva colaboración que no ha pasado desapercibida para nadie. Y es que Kate Moss, una de las modelos más icónicas de los últimos tiempos, ha vuelto a aliarse con la firma, no solo para ser su imagen, sino para diseñar prendas y accesorios de fiesta.

Por ahora se sabe que será el próximo 30 de noviembre cuando se ponga a la venta esta colección, coincidiendo con la previa a las fiestas navideñas. Tal y como ha explicado Moss, se tratarán de «prendas prêt-à-porter con las que se podrá vestir bien sin esfuerzo, pero con un toque atrevido de mezcla de cortes clásicos». Además, señalaba que toda la colección seguirá una línea de glamour adecuada para eventos.

Kate Moss en París. (Foto: Gtres)

Según las palabras de la conocida maniquí, recogidas por la revista Women’s Wear Daily, este nuevo proyecto es un trabajo que le entusiasmó desde el principio: «Siempre me han gustado sus colaboraciones, así que cuando Marta y yo hablamos por primera vez de este proyecto, me entusiasmó la idea de volver a diseñar ropa y trabajar con Katy England, estilista de esta línea», reconocía.

Y es que cabe recordar que no es la primera vez que el icono de los 90 acepta trabajar con Zara. Esta dupla tiene ya a sus espaldas más de una colaboración, las cuales todas han sido un rotundo éxito. En 2022, la top model posó para la firma luciendo prendas de la colección Into de Night. Pero esto no es todo, y es que hace apenas unos meses, concretamente en febrero de 2024, la firma lanzó unas camisetas y sudaderas de edición limitada con el rostro de Moss. Terry O’Neill, fotógrafo británico, fue el autor de las fotografías en blanco y negro de la mencionada que representaban el sentido de «libertad, rebelión y sofisticación» de la colección.

Una pista previa

Aunque esta nueva negociación entre Kate Moss y Marta Ortega no es la primera, no se tenía constancia de que se estaba fraguando un nuevo proyecto conjunto. No obstante, cabe destacar que hace unos meses, la top model se dejó ver por París con un bolso de leopardo de la nueva colección de Zara, un gesto que ahora muchos consideran que fue una pista de los futuros trabajos que tenía entre manos junto a la firma textil.