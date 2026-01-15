Kate Middleton deslumbra en rojo McQueen en la recepción de las ‘Red Roses’

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha vuelto a demostrar su firme compromiso con el deporte femenino, en especial con el rugby, al ofrecer una recepción oficial en el Castillo de Windsor en honor al equipo femenino de rugby de Inglaterra, las conocidas Red Roses. Este encuentro no solo celebró su histórico triunfo en la pasada Copa Mundial de Rugby, sino que también reconoció la relevancia del crecimiento y la visibilidad del rugby femenino en el Reino Unido.

El equipo inglés alcanzó su tercera victoria mundial en su propio territorio, un logro que se suma a los títulos obtenidos en 1994 y 2014. La final, disputada en el icónico estadio de Twickenham, enfrentó a Inglaterra y Canadá, culminando con un marcador de 33-13 a favor de las Red Roses, ante un público récord de 81.885 espectadores. La princesa de Gales, patrona de la Rugby Football Union desde 2022, siguió de cerca la trayectoria del equipo durante todo el torneo, incluyendo su enfrentamiento contra Australia en Brighton, mostrando así un apoyo constante y cercano.

Kate Middleton junto a Zoe Stratford. (Foto: Gtres)

Durante la recepción, Kate Middleton se mostró cercana y distendida, conversando con las jugadoras y el cuerpo técnico, y participando activamente en la entrega de reconocimientos. La capitana del equipo, Zoe Stratford, le obsequió una camiseta firmada por todas las integrantes, y la Princesa posó orgullosa junto a todo el grupo alrededor del trofeo de la Copa del Mundo, en una fotografía que quedará como recuerdo de un momento histórico.

Para la ocasión, Kate Middleton eligió un elegante traje rojo de Alexander McQueen, un guiño sutil al apodo del equipo y a los colores del rugby inglés. Combinó el conjunto con una camisa blanca, pendientes de perlas y un delicado colgante de piedra roja, demostrando una vez más su capacidad para equilibrar la formalidad de un acto oficial con un estilo cercano y accesible. Este look se suma a otros recientes de la princesa, en los que ha recurrido a piezas de Alexander McQueen, mostrando su predilección por la firma y su habilidad para reutilizar prendas icónicas con combinaciones renovadas.

Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Otras veces que la princesa Kate Middleton ha apostado por Alexander McQueen

En fechas recientes, Kate y el príncipe Guillermo visitaron un centro de Aprendizaje y Desarrollo del Servicio de Bomberos y Rescate de Irlanda del Norte. Durante esta visita, se mostraron cómplices y cercanos, participando en simulacros y conociendo de primera mano la formación de los bomberos. Para la ocasión, la princesa apostó por uno de sus abrigos más versátiles de Alexander McQueen, un modelo tipo vestido en verde militar que realza la silueta y combina elegancia con funcionalidad, demostrando que su estilo puede adaptarse tanto a eventos formales como a visitas más casuales y activas.

El abrigo entallado, con solapas tipo parche, bolsillos discretos y falda con tablas que aportan vuelo, se combinó con un jersey de cuello alto a juego y botas de ante de Gianvito Rossi, logrando un estilismo sofisticado y adecuado para el clima invernal. El maquillaje sencillo, centrado en ojos con sombras oscuras y labios en tonos naturales, junto con el cabello peinado con ondas suaves, completaron un look equilibrado, que refuerza la imagen de Kate Middleton como referente de estilo dentro de la realeza y del público general.