De un tiempo a esta parte, la Reina Letizia luce siempre una joya en todas sus apariciones públicas. No es una joya de gran envergadura, pero sí que tiene un significado especial para la esposa del Rey Felipe VI, tanto como para no separarse de ella nunca. Se trata de un anillo de oro de la firma Coreterno, que lleva tanto en actos oficiales de diario como en otros de gala. En el viaje de Estado a Italia también la hemos podido ver con la sortija que, curiosamente, tiene un vínculo especial con el país.

La Reina Letizia lució por primera vez en público el anillo en enero de 2023 durante la celebración de la Pascua Militar. Hasta entonces, otra sortija se había convertido en imprescindible en su joyero, una pieza de Karen Hallam que no ha vuelto a llevar en público desde que estrenó el anillo de Coreterno.

La Reina Letizia con la sortija. (Foto: Gtres).

La sortija, elaborada en oro, es un diseño exclusivo de Michelangelo Brancato. Tiene forma de alianza y en ella está grabada una cita de la Divina Comedia de Dante Alighieri: «AMOR CHE TUTTO MOVE» -El amor lo mueve todo-. En el interior de la pieza hay otro mensaje, inspirado en una balada medieval inglesa: «AS LONG AS I’M EXISTING YOU WILL BE LOVED» -mientras exista, serás amado-. Un mensaje de amor del que la Reina nunca se separa la Reina Letizia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coreterno (@coreterno)

El nombre detrás de la sortija

Este portal pudo hablar en su momento con Michelangelo Brancato, fundador y director creativo de la firma Coreterno. El diseñador nos explicó que estaba encantado de que la Reina llevara una de sus piezas y aseguró que no tenía ni idea de que estaba en su joyero: «Ha sido una enorme sorpresa para estrenar el año. De hecho, lo hemos sabido gracias a las redes sociales», dijo en conversación con LOOK. Nacido en Roma en 1969, Michelangelo Brancato pasó su infancia en las calles de Roma, una ciudad cargada de historia y llena de obras de arte.

La sortija de la Reina Letizia. (Foto: Gtres).

Las piezas de Coreterno se fabrican en plata 925 o en oro de 18 quilates, siempre a mano en Roma, mediante la técnica ancestral de la cera perdida. Trabajan en cada una de ellas los mejores maestros orfebres artesanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The St. Regis Rome (@stregisrome)

Tal como contó el diseñador, siente una gran pasión por los artistas olvidados o desconocidos, y disfruta recuperando y reinterpretando sus trabajos, dándoles una nueva vida con motivos que provienen de la cultura punk y rock. «Coreterno es un himno a la vida, el amor y las vibraciones positivas, todas nuestras creaciones transmiten un mensaje de positividad, que fomenta el bienestar», dijo Brancato.

La idea de la firma Coreterno fue concebida en Roma, aunque nació como marca de estilo de vida en Nueva York hace casi una década. Coreterno significa en italiano ‘corazón eterno’. La firma se inspira en un mundo misterioso de poetas rebeldes desaparecidos y olvidados hace mucho tiempo. Cada creación combina citas motivadoras con imágenes gráficas que evocan emociones poderosas, tal como ocurre en el caso de la sortija de la Reina Letizia.

La marca no tiene solamente joyas, sino también velas, ropa y otros elementos. Sus colecciones presentan representaciones de símbolos arquetípicos del rock y el pop, retratos e ilustraciones del siglo XIX, libros antiguos de ciencia y arte y grabados antiguos del siglo XVII, todos reinterpretados en un giro hacia la moda contemporánea que da como resultado colecciones vintage con espíritu moderno.