El jersey de Zara de temporada que están comprando todas las pijas: te hace el look perfecto con unos vaqueros

Si necesitas una prenda original que te puedas poner tanto en invierno como en primavera, el jersey de Zara de temporada es lo que debes comprar. Sorprende a todas por su diseño, tan perfecto, elegante, original y que combina con cantidad de prendas, tanto con vaqueros como con faldas midis y también cortas. Te contamos lo que debes saber de esta novedad que no te puedes perder.

Aporta muchas ventajas, un diseño innovador que eleva tu figura, cuello de pico, material de punto, sisa ancha estrechándose de la manga hacia la muñeca, y ajustado a la cintura. Y más, está en dos tonos distintos. Por un lado, el beige que siempre es un perfecto comodín para quedar bien en trajes chaqueta o jeans, y en verde claro que apuesta por una elegancia suprema a la hora de poder combinar con variedad de prendas. Hay mucho más que describir del jersey de Zara de temporada, pues destaca por su versatilidad, vale para ir más casual o bien cuando tienes una reunión importante y te subes a tus zapatos de tacón.

Vas a querer el jersey de Zara de temporada

Esta prenda se elabora según unos procesos establecidos y en base a unos materiales certificados.

Por ejemplo, destacan el 67% poliéster, 25% acrílico y 8% lana, y contiene al menos 67% poliéster reciclado certificado RCS, 18% acrílico reciclado certificado RCS.

Poliéster reciclado certificado rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico.

El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Apostar por moda creada con materiales reciclados es estar en boga por preservar el mundo. Además de calidad en cada uno de sus productos, diversas instituciones europeas dedicadas al estudio del consumo sostenible, como la European Environment Agency, señalan que la multifuncionalidad de los productos es una tendencia al alza en sectores como la moda y el calzado.

Zara, una de las marcas de moda más influyentes del momento, presenta cada año una selección especial de prendas y accesorios pensados para brillar en cada temporada.

Así combinar el jersey de Zara de temporada

En dos colore que combinan con todo, la prenda es pura sofisticación y por esto lo puedes llevar con cantidad de prendas. Una chaqueta vaquera o una cazadora tipo biker, unas sandalias o unas zapatillas blancas… las posibilidades de combinación lo convierten en un auténtico comodín.

Para ir perfecta a la oficina

Look de oficina

Para un estilo profesional, usa el jersey con pantalones de vestir en tonos oscuros y mocasines o botines de tacón bajo.

Pantalón pinzas cinturón

Pantalón tobillero de tiro medio con pinzas delanteras y cinturón. Bolsillos frontales y falsos bolsillos con solapa en espalda. Cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho.

Vaquero azul oscuro

Pantalón de tiro alto con nervio marcado delantero. Bolsillos frontales y falsos bolsillos de vivo en espalda. Cierre frontal con cremallera y botón.

Falda midi estampada cinturón

Falda estampada con cintura elástica y cinturón ancho. Forro interior.

Cómo cuidar el jersey y las prendas en general

Debemos mirar la etiqueta siempre antes de lavar por si se trata de una prenda delicada. En este caso, el jersey es de punto, por lo que habrá que fijarse en la manera de cuidar este material.

Usar detergentes de calidad

Preferiblemente sin blanqueadores.

Lavar en frío o a mano

Evita temperaturas altas que puedan encoger la prenda.

Evitar el uso excesivo de suavizante

Puede alterar la textura natural del lino.

Secar al aire

En posición horizontal o colgado, nunca en secadora.

Guardar en lugar seco y ventilado

Esto para evitar que el tejido se humedezca o se arrugue de forma permanente.

El precio del jersey de Zara de temporada

Por suerte, este jersey se vende tanto en la web como en la tienda física. Lo tienes a un precio de 29,95 euros, un precio realmente asequible teniendo en cuenta la marca, los materiales, el diseño y la confección de este jersey que todas quieren.

Las tallas van de la S a la XL, teniendo en cuenta que según Zara, se trata de una prenda con talla algo más pequeña de lo normal. Si tienes la oportunidad de encontrarlo en la tienda y de probártelo siempre es mucho mejor que comprar a ojo, siempre dependiendo de la talla y de las medidas de cada uno, y de la prenda en cuestión.