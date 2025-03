Isabel Díaz Ayuso lanza un mensaje político con su vestido morado de rebajas

La moda y la política a menudo han estado entrelazadas, aunque algunos puedan intentar negar esa relación. Un claro ejemplo de cómo el mundo fashion puede convertirse en un poderoso medio de expresión política es la reciente aparición de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en los Reconocimientos 8 de marzo, evento celebrado en vísperas del Día Internacional de la Mujer en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

En este acto, la política no solamente presentó el papel de las mujeres en la sociedad, sino que también utilizó su puesta en escena y su look como una declaración implícita de su ideología y activismo en temas de igualdad de género. Optó por un vestido morado, un tono que no es casual. Este color se ha utilizado tanto en manifestaciones de mujeres como en fechas significativas, como el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De esta manera, Ayuso usa la ropa como una herramienta de activismo político, reafirmando que la lucha por la feminidad es una batalla que, según ella, «parecía perdida, pero que hay que ganar».

Isabel Díaz Ayuso en la entrega de los Reconocimientos 8 de marzo. (Foto: Gtres)

Así es el vestido morado de Isabel Díaz Ayuso

La pieza pertenece a una de sus firmas favoritas, Victoria Colección, creada por la diseñadora Vicky Martín Berrocal, exesposa de Manuel Díaz ‘El Cordobés’. Este modelo, llamado Margarita Burdeos, es de largo midi, con escote bardot y mangas largas. Su diseño se caracteriza por cortes horizontales que abrazan el cuerpo de manera elegante, mientras que las costuras vistas le dan un toque moderno. Además, destaca por ser 100% español, lo que subraya el compromiso de Ayuso con la moda nacional. Originalmente valorado en 115 euros, ahora está en rebajas a 69 euros, lo que lo convierte en una opción asequible para quienes buscan una prenda de calidad para un look de invitada. ¿Un plus? Su forma ceñida al cuerpo resalta las curvas de la cintura y las caderas, aportando un ajuste favorecedor. La mala noticia es que se agotó rápidamente y no está disponible. Sin embargo, se espera que vuelva a estar a la venta pronto, por lo que si te gusta para acudir con él a cualquier evento de primavera, puedes apuntarte a su lista de espera. Para completar el conjunto, Ayuso combinó el vestido con unos zapatos negros de tacón y punta fina, que son esenciales en cualquier zapatero, ya que pueden combinar con casi cualquier conjunto. Su peinado, recogido en una coleta media con mechones sueltos y rayado ligeramente a un lado, añadió frescura al look. En cuanto al maquillaje, apostó por una piel natural, con los ojos maquillados en tonos rosados que complementaban perfectamente con el vestido, y unos labios en rosa fuerte que daban vida al estilo. Los pendientes de plata de estilo celta, elegidos por la presidenta, eran el toque perfecto para no sobrecargar el conjunto, dejando que el vestido fuera el verdadero protagonista.

En resumen, Ayuso ha vuelto a demostrar que la moda no solo es una cuestión estética, sino que también tiene un mensaje. Al elegir una prenda española y combinada con un maquillaje y estilo cuidadosos, envía un claro mensaje de apoyo al diseño nacional ya la moda como una forma de expresión política y cultural.