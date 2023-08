El irresistible look de 2 piezas en color ocre de Bershka que arrasa en las noches de verano: acapararás todas las miradas

Como todavía queda verano por delante, te proponemos este 2 piezas en color ocre de Bershka que arrasa. Además irás bien elegante a todos lados.

Puedes comprar las piezas por separado y ponértelas con varias cosas o bien juntas. Te contamos su precio y cómo puedes comprarlas.

El look de 2 piezas en color ocre de Bershka

Top de excepción

Por un lado, destacamos la camiseta manga corta con nylon espalda descubierta. Está en ocre pero también en diversos colores más: negro, azul y blanco roto, así tienes uno distinto para cada ocasión.

Es elegante porque permite ir a todos lados, sea con vaqueros, la falda a juego y mucho más con tus taconazos. Y también de forma algo más informal con deportivas de diversos colores, tal como proponen en la web de Bershka.

Lo mejor de todo es su precio, porque tienes este top por sólo 9,99 euros en la web. las tallas que ahora están disponibles y que por tanto ya puedes elegir son de la XS a la L. ¡Irresistible!

Mira bien las instrucciones para poder cuidar bien de esta prenda. En este caso, debe lavarse a maquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, debe plancharse máximo 110 º c, no limpieza en seco y no usar secadora

Falda maxi larga

Mientras que también tienes la falda maxi larga. Es tipo midi con abertura lateral para mostrar tu lado más sexy.

Está fabricada en exterior con 93% poliamida y 7% elastano. En sus cuidados, dentro de la web de Bershka especifican que debemos seguir las instrucciones de cuidado y lavar las prendas solo cuando sea necesario. Reduciendo los lavados y los secados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía.

La tienes en dos colores. Así podrás elegir entre el ocre o gris visto anteriormente y el negro, que es el más elegante de todos para tus fiestas, salidas nocturnas, cócteles y cenas interminables.

El precio que pagarás por esta falda es 17,99 euros, y las tallas son de XS a la XL. Ya puedes elegir la tuya.

Ya puedes comprar este conjunto con el que estarás espectacular las noches de verano. Además puedes aprovechar tanto la camiseta y especialmente la falda para el otoño porque es uno de las más sexys que tendrás en este momento.

Y todo sin salir de la misma web: Bershka, que sabe lo que más te gusta, y se lleva en la temporada estival.