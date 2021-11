Intimissimi tiene el sujetador perfecto de tul para blusas

Solemos cometer el error de fijarnos en el sujetador que elegimos únicamente en verano para que no nos queden marcas por el sol o para que no se nos vean los tirantes con un top, por ejemplo. Pero es algo que debemos hacer todo el año porque el sujetador es fundamental para un jersey o una blusa nos quede bien. Y de esto Intimissimi sabe mucho, así que en la colección Otoño 2021 ha lanzado un sujetador que es ideal para un look femenino sensual.

Se trata del sujetador Carioca Sexy Dot Com y es una opción estupenda para llevar con blusas porque le da una forma muy bonita al pecho y hace que estas prendas caigan de manera fluida.

En color negro, está confeccionado en un tul muy suave de lunares y ribeteado con detalles de raso. Los tirantes están revestidos en raso y son ajustables en la parte trasera, así que resultan de lo más cómodos.

El escote tiene una pieza en forma de V en el centro de la parte delantera con botón. Por lo tanto, si llevamos una camisa con cierre de botones, podemos dejar uno más abierto y dejar la pieza a la vista.

Un sujetador al que podemos sacar mucho partido en otoño e invierno. Tiene un estilo muy elegante, recoge bien el pecho y le da una forma bonita y, además, resulta de lo más cómodo.

El sujetador Carioca Sexy Dot Com está a la venta en la web de Intimissimi en las siguientes tallas: 85B, 85C, 90B, 90C y 95B. Su precio es de 29,99 euros. Desde su lanzamiento se ha convertido en todo un éxito de ventas, así que ya hay algunas tallas agotas. ¡Corre que vuelan!