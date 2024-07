La princesa Leonor ha sido la gran protagonista de la ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona. La heredera ha acaparado toda la atención en una velada dedicada al talento joven en la que se han celebrado, además, los 15 años de trayectoria de la organización. Ha sido la primera vez que la princesa Leonor ha presidido la entrega de premios siendo ya mayor de edad, ya que cumplió 18 años el pasado mes de octubre. Sin embargo, ha estado acompañada por sus padres, los Reyes don Felipe y doña Letizia, y por su hermana, la infanta Sofía.

A pesar de que todas las miradas estaban dirigidas a la princesa de Asturias, la Reina Letizia y la infanta Sofía también han destacado por sus elecciones de estilo, sobre todo, la Reina Letizia ya que, a diferencia de su hija menor, ella sí que ha estrenado outfit.

La Reina Letizia, con la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

El look de la Reina Letizia

La Reina Letizia ha estrenado un elegante vestido blanco de corte midi y manga corta con detalles estampados de tulipanes en negro. Un diseño de Carolina Herrera, que ha combinado con unas sandalias de tacón bajo y cuadrado de la firma Hugo Boss en color negro, así como un clutch a tono.

En cuanto a las joyas, la Reina ha apostado por unos delicados pendientes con forma de flor en color blanco de la marca venezolana, además de su inseparable sortija de oro de Coreterno, que lleva a todos los actos.

El look de la infanta Sofía

En esta ocasión y, de la misma manera que ha hecho otras veces, la infanta Sofía ha preferido ceder todo el protagonismo a su hermana y, en lugar de estrenar estilismo, ha preferido recuperar un look de su armario. La hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia también se ha decantado por el color azul, en una tonalidad más suave que el modelo que ha llevado la heredera aunque, en su caso, ha optado por un dos piezas de pantalón y top de la firma The Are, que estrenó en la graduación de la princesa Leonor en el Atlantic College de Gales.

La Reina Letizia, con sus hijas. (Foto: Gtres)

Muy sobria con los complementos, la infanta Sofía ha llevado unas bailarinas claras -apenas apuesta por los zapatos de tacón-, y nada de joyas. Asimismo, en cuanto al maquillaje, se ha decantado por los tonos suaves y por llevar el cabello suelto.

Cierre de compromisos

Para la Reina Letizia y para la infanta Sofía, la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona ha supuesto el último de sus compromisos oficiales en esta semana. No así para el Rey Felipe VI o para la princesa Leonor. En el caso del monarca, este jueves participará en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela, mientras que la princesa Leonor realizará el viernes su primer viaje internacional oficial en solitario, a Portugal. Un viaje por invitación del presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, en el que la agenda estará centrada en temas relacionados con el medio ambiente.