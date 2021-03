Las guindillas son el charm de la temporada en Zara

Este 2021 está siendo sorprendente en todos los sentidos. Las guindillas se han convertido en el charm de la temporada que ya venden en Zara. La inesperada llegada de este charm a varias colecciones de moda no es casual. Zara copia de forma magistral a las grandes marcas. Si hace unas temporadas nos sorprendimos al ver aparecer frutas o incluso animales, esta primavera verano 2021 tendrán un nombre propio, la guindilla. En forma de collar o de pendientes, puedes hacerte con una de las tendencias de la temporada, las guindillas serán el charm más demandado en Zara.

Estos son los motivos que convierten a las guindillas en el charm de la temporada de Zara

Las amantes de la bisutería no pueden dejar de ver un alimento común, las guindillas en collares o pendientes. La sorpresa es mayúscula cuando nos fijamos en la nueva colección de Zara. En ella aparecen dos piezas que ya están empezando a convertirse en un icono de esta nueva colección 2021. Un collar y unos pendientes de aro que se merecen un premio a la originalidad.

La elección de las guindillas como charm de la temporada no es casual. Para saber por qué han aparecido y el motivo de su éxito en colecciones de grandes firmas debemos tener en cuenta cuál es su simbolismo. Este 2021 no está siendo un año fácil, un año de pandemia ha causado estragos en todo el mundo. No solo se nota a nivel psicológico, también incide directamente en la ropa y los complementos.

En el Feng Shui las guindillas son elementos que atraen la buena suerte en la cocina. Si somos seguidoras de esta tendencia para potenciar las energías y atraer las buenas vibraciones, tenemos guindillas y ajos en la cocina. Antiguamente se comían en todas las casas con vinagre como aperitivo, habremos visto a nuestros abuelos disfrutarlas. Quizás lo hacían inconscientemente, pero a su manera y siguiendo las directrices de esta filosofía milenaria atraían hacia sí mismos la buena suerte.

El rojo es el color de la pasión y del amor. Necesitamos amor, queremos abrazos y besos de nuevo. Ver por la calle a esa persona que hace meses que no vemos y solo mirarla no está haciendo mucho daño. Las guindillas dejaran ver esa pasión oculta que queremos sacar a la luz lo antes posible.

Por 9,95 euros los pendientes de aros con perlas y 12,95 vamos a hacernos con el charm de la temporada en Zara. Atraeremos la buena suerte y sacaremos esa pasión contenida que de momento no podemos ver materializada.