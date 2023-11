Gioseppo rebaja sus icónicas zapatillas con cuña interna a menos de 30 euros. Está arrasando

Las icónicas zapatillas con cuña interna de Gioseppo están de rebajas, nos pueden costar menos de 30 euros y son una apuesta segura. La marca que patrocina Elsa Pataky tiene una serie de modelos que ya se han convertido en icónicos, entre ellos, estas increíbles zapatillas que son una joya para las bajitas y las que quieran ganar unos centímetros de más sin renunciar a la comodidad. Unas zapatillas con cuña interna son la mejor opción para apostar por una temporada marcada por las actividades que tenemos en nuestra agenda.

Están arrasando las icónicas zapatillas con cuña interna a menos de 30 euros de Gioseppo

La marca Gioseppo se ha convertido en toda una referencia en nuestro país, gracias a unos diseños y unas calidades en cada uno de sus productos que sorprenden. Podremos descubrir en estas icónicas zapatillas, la mejor opción para unos días en los que necesitamos un poco más.

Unas zapatillas con tacón que nos conquistarán. Vamos a poder descubrir de la mano de este tipo de complemento a las mejores aliadas de unos días a medio camino entre correr una maratón o ir apagando fuegos por la oficina, para volver a casa a hacer deberes. El día a día puede ser muy exigente, pero gracias a este calzado podemos afrontar cualquier contratiempo.

La descripción de este producto no deja lugar a dudas: “Las tendencias más rompedoras están esta temporada en Gioseppo Woman. ¡Toma nota! Sneakers beige con cuña interna con piezas en tonos beige, burgundy y celeste. Piso de media cuña de EVA con perfil estriado longitudinalmente. Planta y forro acolchado y transpirable de poliéster reciclado. Cuña interna y suela EVA reciclada y TR. Cordones orgánicos. Este modelo cuenta con el certificado PODOLOGIC, desarrollado en colaboración con el Ilustre Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV). Está fabricado con hormas más anchas y mejora de la flexibilidad. Además, se adapta a la perfección a los pies más sensibles y delicados, consiguiendo el mayor confort posible.”

No podemos pedir nada más por estos poco más de 30 euros. Teniendo en cuenta que costaban casi 80 es una rebaja de lo más importante que no podemos dejar escapar. Si buscas unas zapatillas deportivas de alta calidad, no lo dudes las Gioseppo tienen una sección outlet en donde puedes encontrar todo tipo de complementos originales y cómodos como este calzado.