La gabardina: prenda estrella que no nos vamos a quitar durante el otoño. Fichamos las más bonitas

Es uno de los abrigos más destacados de esta temporada. La gabardina es la prenda estrella y al final no nos la quitamos durante otoño.

Con las lluvias a cuestas no hay mejor chaqueta que esta porque además es de entretiempo y nos encanta.

Gabardina, la prenda estrella del otoño

En color negro

Aunque suelen ser de color beige, en su mayoría, tenemos otros colores como gris, blanco y hasta negro. Es mucho más llevable y te encantará. En este caso es fluida, de cuello solapa y manga larga. Lleva bolsillos delanteros de vivo y bajo con abertura en espalda.

La tienes para cantidad de ocasiones, como llevar con jeans, deportivas, zapatos distintos, blusas y hasta con pantalones de pinzas para ir a la oficina.

Su precio es de 35,95 euros, está en Zara y la ves en varias tallas pero quedan pocas unidades, así que date prisa si la quieres ya para esta temporada.

Trench de moda y sostenible

En Mango también tienen sus diversos modelos. Es el caso de esta trench que debes ponerte cuando llueve gracias a sus materiales perfectos para protegerte de ello.

Por ejemplo lleva el water Repellent, un tejido técnico repelente al agua. Es de 100% algodón, en diseño recto, cruzado, medio, con cuello de solapa, manga larga y cantidad de detalles que la hacen ganadora de todas las que puedes comprarte.

Lleva trabillas en los puños, dos bolsillos laterales con cinturón ajustable, abertura posterior en el bajo, se cierra con botones en la parte delantera y lleva botones efecto carey.

Además es sostenible, porque con esta prenda de algodón apoyas nuestra inversión en la misión de Better Cotton. Este tejido es un balance de masas que sustituye o mezcla Better Cotton con algodón convencional, por lo que podría no contener Better Cotton.

La más clásica

Primark también tiene sus complementos y chaquetas para que estés ya a punto durante el otoño. Es la clásica con doble botonadura.

Entre sus características, es larga, con botón, en este caso, sin capucha, y resistente al vienta. Por otro lado, debes saber que está confeccionada en 100 % poliéster, lo que ofrece máxima resistencia.

Su precio es de 38 euros y como sabes vas a tener que ir a comprarla a la tienda, porque no tienen web de venta. Si bien sí puedes ver la cantidad de prendas que tienes para hacerte una lista y ver si está en la tienda que tengas más cerca.