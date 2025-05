Fichamos en Skechers las sandalias con cuña más cómodas de la temporada

Si no quieres que tu pie sufra, especialmente en los días de mayor calor, entonces apuesta por la seguridad de una gran marca. Skechers tiene las sandalias de cuña más cómodas, pues gracias a este tacón realizado con última tecnología, conseguimos que nuestro pie respire y no duela en estos meses de calor.

Skechers Slip-ins: Pier-Lite – Slip On By es un modelo único. Tiene la apariencia de una sandalia de deporte, casual, que puedes llevar con muchas prendas, pero con tacón de cuña perfecto para parecer más alta obteniendo siempre confort. Se confecciona en dos colores distintos: mocha y negro, elige el que te guste más y quede mejor con todas aquellas prendas veraniegas que ya tienes en el armario o que te comprarás en esta nueva temporada.

Así son las sandalias con cuña más cómodas

Disfruta de los días soleados con la comodidad y el frescor de Skechers Hands Free Slip-ins®: Pier-Lite – Slip On By. Diseñadas con nuestro sistema exclusivo Heel Pillow™, estas sandalias de tiras presentan una parte superior con correa de knit y ribete festoneado, y una plantilla con amortiguación.

Tecnologías de confort

Luxe Foam

Combina tu estilo con la comodidad de nuestras plantillas Luxe Foam® bien acolchadas y contorneadas.

Skechers Hands Free Slip-Ins

Pura comodidad con Skechers Hands Free Slip-ins®. Zapatillas fáciles de llevar diseñadas con nuestra exclusiva Heel Pillow™ que mantiene el pie en su sitio.

Características principales

Skechers Hands Free Slip-ins® para un ajuste cómodo

Exclusivo Heel Pillow™ para el talón que mantiene el pie en su sitio de forma segura

Plantilla confort contorneada con amortiguación

Fabricada con materiales 100 % de origen vegano

Detalles perfectos

Parte superior de tejido knit con ribete festoneado

Suela flexible con tracción

Talón de 5 cm

Logotipo de Skechers®

Con qué materiales se confeccionan

Outsole: sintético

Upper: textil

Lining insole: textil

Las combinaciones con estas sandalias de cuña

Las llevas con cantidad de prendas para este verano. Es el caso de los vestidos, sean midi o bien cortos. También con shorts de colores, pantalones largos palazzo y hasta con leggins cortos si quieres ese look más casual que también enamora.

Dos colores a elegir

Estas sandalias top están confeccionadas en dos colores diferentes: mocha y negro. El primero es el color de este año , así vas en total tendencia, mientras que el negro consigue que puedas llevarlo en muchas ocasiones, ya que siempre vas a quedar bien.

Cuál es el precio de las sandalias con cuña más cómodas

Las tienes en la web de Skechers por 75,00 euros incluido IVA. Las tallas de las de color mocha son de la 36 a la 40. Y en color negro, hay las mismas tallas, pero si tardas un poco más entonces puedes agotarse ya que estamos a inicio de temporada y es el momento de adquirir esas sandalias que tanto nos gustan.

Otras sandalias de cuña

Skechers Hands Free Slip-ins®: GO WALK® Flex Sandal – Illuminate

Combina fácilmente tus nuevas sandalias deportivas preferidas Skechers Hands Free Slip-ins®: GO WALK® Flex Sandal – Illuminate. Diseñada con nuestro sistema exclusivo Heel Pillow™, esta sandalia deportiva de tiras cuenta con una parte superior de malla con correa ajustable en el empeine, una plantilla moldeada Goga Mat®, la amortiguación ligera ULTRA GO® y una pieza trasera en el talón.

Skechers Slip-ins: Ultra Flex 3.0 – Never Better

Disfruta de los días soleados con la comodidad y el frescor de Skechers Hands Free Slip-ins®: Ultra Flex 3.0 – Never Better. Esta sandalia con el talón descubierto, diseñada con nuestro sistema Heel Pillow™, cuenta con una parte superior de tejido elástico con una plantilla Yoga Foam® con amortiguación. Our Planet Matters™: Good for your feet. Good for the world.

GO WALK Arch Fit 2.0 Sandal – Annie

Experimente la máxima comodidad y soporte con la sandalia Skechers GO WALK® Arch Fit® 2.0 – Annie. Esta sandalia Arch Fit® cuenta con el Sello de Aceptación de la APMA y cuenta con una parte superior de tiras tejidas de secado rápido con correas ajustables en el tobillo, plantilla contorneada Goga Mat®, amortiguación ULTRA GO® y tecnología Comfort Pillar® para mayor soporte.

Cali Day

Realza tus looks con la elegante comodidad de las Skechers Cali® Cali Day. Esta ligera sandalia cuenta con una parte superior con una doble correa de knit, tira trasera y una plantilla con amortiguación Luxe Foam®.

Beverlee – Cherished Aura

Luce un estilo moderno y cómodo con Skechers Cali® Beverlee – Cherished Aura. Esta sandalia de tiras y correa en el talón cuenta con una parte superior de piel vegana cortada a láser con detalles bordados, cierre de velcro, media suela de cuña con revestimiento de corcho y una plantilla Luxe Foam® con amortiguación.