Fichamos la falda midi efecto piel de Stradivarius que será tendencia este 2024

Parece que las rebajas se asoman. Estamos muy nerviosas porque ¡vamos a conseguir nuestras prendas favoritas a menos precio! Un ejemplo es la falda midi efecto piel de Stradivarius que ya estará en descuento en unas horas.

En dos colores, es sofisticada y aporta todo lo que le pedimos a una falda top para vestir.

Así es la falda midi efecto piel

Verás pocas iguales porque hay más cortas y otras efecto vuelo pero no tantas midi y de este material. Y mucho menos en efecto piel color blanco. Y la tienes en Stradivarius para poder comprarla en un clic.

Tiene diversos detalles que la hacen única y que permiten combinar con cantidad de prendas. Es la una falda midi ajustada efecto piel con detalle de fruncido y abertura en un lateral. Se cierra con cremallera oculta en un lateral.

Materiales de calidad

La falda se confecciona en 60% poliuretano, 40% poliéster, y se cuida según los parámetros de las etiquetas, según el material y la manera en que se ha elaborado.

Para que dure más tendrás que mantener entonces la falda con extremo cuidado. El efecto piel no es tan fácil como parece y cualquier rasguño o mancha se ve. Aconsejamos que sigas la etiqueta y también que preguntes a la tienda si no lo tienes claro.

Se aconseja entonces no lavar, no aplicar lejía, no planchar, no limpiar en seco, no usar secadora, hay que aplicar sólo un paño mojado. Pide también los consejos de especialistas para que tu ropa esté cada vez mejor y como el primer día.

A la vez, debes almacenar y guardar esta falda en un lugar adecuado, sea fresco y no húmedo y con espacio, no con ropa amontonada para que no se arruguen.

En dos colores atractivos

Esta falda se viste en dos colores distintos. Y lo mejor es que te haces con ellos en la web en un instante. En negro es el color que siempre queda bien. Y que el efecto piel alcanza otro aire, siempre más elegante. Así lo tienes para la cena más formal como para esa salida con amigas o a diario si te gusta vestir bien y con estilo.

En color blanco es de las pocas que verás, por lo que la debes tener ya. La suerte es que te la pones con jerséis de colores, tops, blusas, botas planas en negro y hasta taconazos para realzar tu figura.

Falda midi efecto piel en descuento en rebajas

Ya puedes tener la falda midi en efecto piel en ambos colores en unas horas con descuento. Sí, porque empiezan las rebajas más esperadas. Si costaba 25,99 euros, en nada la tienes por 15,99 euros, gracias al 38% de descuento aplicado sobre el precio inicial. Tienes este descuento el día 6 a las 18h.

Las tallas dependen de cada color, en blanco, tienes las tallas que van de la XS a la XL, y en negro está la M, L y XL. Así que date prisa para conseguir esta falda a un precio redondo gracias a las rebajas que ya empiezan.

Para complementar tienes cantidad de prendas que están en la misma web de Stradivarius. Por ejemplo el jersey con transparencia de precio 15,99 euros también este 6 de enero a partir de las 18h, los mocasines negros que estarán a 12,99 euros, los 6 pendientes plateados que se quedan en 3,99 euros además de jerséis de diversos colores, abrigos, chaquetas trenzadas, y también botas, zapatos y otros.

No te olvides de los complementos que también estarán presentes. La verdad es que las rebajas valen la pena y más en este momento donde debemos ahorrar. ¡A por las rebajas antes de que se agote!