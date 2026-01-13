Enero es, sin duda, el mes de los nuevos comienzos. Después de los excesos navideños, las comidas copiosas y las rutinas alteradas, llega el momento de retomar el control: volver a una alimentación equilibrada, recuperar la constancia en el ejercicio y, para muchas personas, buscar soluciones eficaces para esa grasa localizada que parece no desaparecer por mucho que nos cuidemos. Porque, seamos honestos, hay zonas del cuerpo especialmente resistentes.

Abdomen, cartucheras, flancos, brazos o papada son algunas de las áreas donde la grasa se instala con mayor facilidad y se despide con más dificultad. En estos casos, la medicina estética se ha convertido en una aliada clave, ofreciendo tratamientos seguros, personalizados y sin necesidad de pasar por quirófano. En este sentido, en el corazón del barrio de Salamanca, Clínica Médica Estética EB, situada en la calle Velázquez 115, se ha consolidado como uno de los centros de referencia en remodelación corporal sin cirugía en Madrid. Bajo la dirección médica de la doctora Elena Berezo, especialista en medicina estética, el centro apuesta por la tecnología de vanguardia, el rigor médico y un enfoque completamente personalizado.

«Hay depósitos de grasa que no responden ni al ejercicio ni a la alimentación saludable», explica la Dra. Berezo. «En esos casos, la medicina estética nos permite actuar de forma localizada, segura y eficaz». Lejos de soluciones milagro, en Clínica EB trabajan con protocolos médicos basados en la evaluación individual de cada paciente. El objetivo no es solo reducir volumen, sino mejorar la calidad de la piel, redefinir el contorno corporal y conseguir resultados naturales y armónicos.

Lipoláser DEKA y CoolSculpting: remodelar sin cirugía

Uno de los tratamientos estrella del centro es el lipoláser con tecnología DEKA, uno de los sistemas más avanzados para la eliminación de grasa localizada mediante láser. Este procedimiento actúa licuando los adipocitos (células grasas) para facilitar su eliminación, al tiempo que estimula la retracción de la piel, logrando un efecto reafirmante. Todo ello sin hospitalización, con una recuperación rápida y resultados progresivos. «El lipoláser es ideal para quienes desean redefinir su silueta sin someterse a una cirugía tradicional», señala la doctora. Abdomen, muslos, cartucheras, brazos o papada son algunas de las zonas donde el cambio resulta más visible.

Otra de las técnicas más demandadas tras las fiestas es CoolSculpting, el tratamiento de criolipólisis que elimina grasa localizada mediante frío controlado. Se trata de un procedimiento no invasivo que destruye las células grasas sin dañar los tejidos circundantes. No requiere agujas, anestesia ni tiempo de baja, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan reducir volumen de forma cómoda y segura. Además, puede combinarse con otros tratamientos para potenciar los resultados y mejorar el contorno corporal.

Por último, para zonas más concretas o depósitos de grasa más pequeños, en Clínica EB ofrecen intralipoterapia con Alydia, una solución inyectable que ayuda a disolver la grasa de forma eficaz, así como mesoterapia corporal, especialmente indicada para tratar la celulitis, mejorar la textura de la piel y afinar la silueta. Estos tratamientos no solo buscan reducir volumen, sino también mejorar el aspecto de la piel, logrando un resultado más uniforme, firme y estético.

La clave: un enfoque médico y personalizado

«La personalización es fundamental», afirma la Dra. Berezo. «No todos los cuerpos son iguales, ni todas las grasas responden del mismo modo. Por eso realizamos siempre una valoración médica previa para diseñar el protocolo más adecuado». Este enfoque, unido a la experiencia médica y al uso de tecnología avanzada, ha posicionado a Clínica EB como uno de los centros más valorados de Madrid en remodelación corporal sin cirugía.

Un nuevo año, una nueva versión de ti

Enero es el momento perfecto para cuidarse por dentro y por fuera. Cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes, la medicina estética puede marcar la diferencia de forma segura y eficaz. Tratamientos como el lipoláser DEKA, CoolSculpting, la intralipoterapia o la mesoterapia corporal permiten redefinir la silueta de manera progresiva, natural y sin cirugía.

En pleno barrio de Salamanca, Clínica EB Velázquez se consolida como el destino beauty de referencia para quienes buscan resultados reales, tecnología de vanguardia y la tranquilidad de estar en manos expertas.